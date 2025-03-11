Vì sao FIFA chưa công bố phán quyết kháng cáo của Malaysia? Chuyên gia pháp lý: chậm trễ là bình thường; FIFA cần thêm thời gian, không hẹn ngày; AFC dự kiến quyết định trước 31/3 để tránh ảnh hưởng Asian Cup 2027.

FIFA vẫn chưa công bố phán quyết đối với kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch sau án phạt liên quan sai phạm trong quy trình. Theo các chuyên gia pháp lý, sự im lặng này phản ánh tính phức tạp của vụ việc và quy trình làm việc nội bộ, không phải dấu hiệu bất thường.

FIFA vẫn chưa có câu trả lời dành cho Malaysia.

Lý do chậm trễ theo góc nhìn pháp lý

Sau khi nhận án phạt, FAM đã nhanh chóng nộp kháng cáo. Luật sư đại diện từng cho biết quyết định có thể xuất hiện vào cuối tháng 10, nhưng đến nay chưa có thông báo chính thức. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho rằng đây là diễn biến bình thường trong các hồ sơ phức tạp, cần thời gian để thẩm định đầy đủ.

Ông chia sẻ với Astro: "Có thể có vài lý do khiến FIFA chưa ra quyết định. Trước tiên, họ cần thêm thời gian để xem xét kỹ các dữ kiện và lập luận pháp lý mà các bên liên quan đã trình bày". Theo ông, việc rà soát hồ sơ và đối chiếu lập luận giữa các bên là bước bắt buộc trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng.

Khối lượng công việc và yêu cầu soạn thảo quyết định

Nik Erman Nik Roseli bổ sung: "Họ cũng cần thời gian để soạn thảo quyết định thật cẩn trọng". Ủy ban kháng cáo của FIFA thường xử lý đồng thời nhiều vụ việc, nên tiến độ có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc và quy trình chuẩn tắc để bảo đảm tính chặt chẽ pháp lý.

FIFA không đặt mốc thời gian cố định

Chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli nhấn mạnh yếu tố quan trọng khác: FIFA không ấn định hạn chót cho các phán quyết. Ông nói: "Tôi nghĩ FIFA không hề nói rằng họ sẽ ra quyết định hôm đó. Những gì chúng ta biết chỉ là cuộc họp đã diễn ra vào ngày ấy". Điều này đồng nghĩa sau cuộc họp vẫn còn các bước rà soát, phê duyệt nội bộ trước khi công bố kết quả.

Quy trình hậu họp và kỳ vọng công chúng

Sau một cuộc họp, việc soạn thảo văn bản, lấy ý kiến và phê chuẩn cuối cùng thường kéo dài, nhất là khi có nhiều tài liệu và lập luận cần đối chiếu. Vì vậy, khoảng trễ giữa thời điểm họp và thời điểm công bố là điều thường thấy, bất kể dự báo ban đầu từ các bên liên quan.

Tác động liên quan AFC và Asian Cup 2027

Trong khi chờ đợi, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) theo dõi sát diễn biến để bảo đảm lịch trình giải đấu không bị ảnh hưởng. Theo thông tin được nêu, AFC được cho là sẽ đưa ra quyết định của mình trước ngày 31/3 năm sau để không làm ảnh hưởng đến lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027. Đây là mốc thời gian quan trọng giúp duy trì tính ổn định của các khâu tổ chức.

Bức tranh tổng quát

Tổng hợp các ý kiến chuyên môn cho thấy ba trụ cột khiến quá trình kéo dài: tính phức tạp của hồ sơ và lập luận, khối lượng công việc của Ủy ban kháng cáo FIFA, và việc không đặt mốc thời gian bắt buộc cho phán quyết. Với bối cảnh đó, sự chậm trễ hiện tại được đánh giá là phù hợp với thông lệ xử lý các vụ việc tương tự trong bóng đá quốc tế.

Cho đến khi có thông báo chính thức, các bên liên quan tại Malaysia cùng người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Mọi diễn biến mới, đặc biệt các mốc thời gian liên quan công tác tổ chức của AFC, sẽ là tín hiệu quan trọng về thời điểm vụ việc tiến gần đến hồi kết.