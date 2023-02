Video: Bắt Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An

Thứ ba, ngày 07/02/2023 - 08:54

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.

Nhóm PV (Công an Nghệ An)