Video: Bắt giữ người phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi

Thứ sáu, ngày 07/04/2023 - 13:25

(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Thị Quế (SN 1963), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cho vay lãi nặng trên địa bàn với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.

Hồ Hưng