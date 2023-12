(Baonghean.vn) -Tại Nghệ An, một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị Cơ quan Công an triệt xóa, ngoài 2 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan Công an còn thu giữ thêm 12.000 viên ma túy tổng hợp.