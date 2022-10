Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

Như vậy, việc dẫn đến nhiều hộ tiểu thương chưa nộp tiền thuế là do chưa có sự đồng thuận giữa Ban quản lý Hợp tác xã và các tiểu thương. Giải thích về việc điều chỉnh số tiền thuế, bà Trần Thị Hương cho biết: “Về số tiền thuê đất gần 1,2 tỷ đồng/năm, Ban quản lý chúng tôi đã dựa vào vị trí lợi thế của các ốt kinh doanh để phân bổ số tiền nộp cho từng chủ ốt. Hộ nào có ốt ở vị trí mặt đường lớn như đường Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Năng Tĩnh, hoặc có vị trí thuận tiện mặt tiền, gần đường đi hơn thì nộp tiền thuê đất nhiều hơn các ốt có vị trí khuất, vị trí lối sau hoặc ở trong đình. Còn số tiền mà Ban quản lý thông báo tại cuộc họp cổ đông là do kế toán tính toán nhầm. Sau cuộc họp Ban quản lý chúng tôi đã cân đối lại” (về lý do được bà Hương đưa ra khi trao đổi với chúng tôi là “kế toán tính nhầm”, thì Ban quản lý HTX Phong Toàn chưa có sự giải thích về sự “nhầm” này, hoặc tuyên truyền để các hộ tiểu thương hiểu, nên gây ra sự nghi ngờ, so sánh trong phân bổ số tiền các hộ phải nộp).

Việc Ban quản lý HTX Phong Toàn căn cứ vào vị trí thuận lợi của các ốt để phân bổ tiền thuế các mức là hợp lý. Tuy nhiên, để tránh sự khúc mắc, không đồng thuận dẫn đến chậm nộp thuế, Ban quản lý HTX Phong Toàn cần tổ chức họp cổ đông, hoặc có nhiều hơn sự trao đổi, họp bàn một cách dân chủ, thẳng thắn để công khai phân tích, thống nhất các phương án thu chi, tháo gỡ các băn khoăn, tạo sự đồng thuận giữa ban quản lý và các thành viên. Đây cũng là việc cần thiết để cùng nhau khắc phục khó khăn, tìm giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, bắt kịp với xu thế và quy luật phát triển của thị trường đúng như tinh thần của Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã vừa được Chính phủ tổ chức.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 diễn ra vào ngày 23/9, tại đây, lãnh đạo Chính phủ cũng như các địa phương, trong đó có Nghệ An đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong khu vực kinh tế tập thể và cho rằng, nguyên nhân khu vực này phát triển chậm ngoài do chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Vì thế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược. Muốn vậy, vấn đề cốt lõi là thay đổi nhận thức của các thành viên của hợp tác xã.

Như thế, tại chợ Phong Toàn, đối với các tiểu thương cũng như Ban quản lý, thay vì xin giảm thuế do kinh doanh buôn bán không hiệu quả, trước hết cần có sự đồng thuận, chủ động thay đổi, tìm các giải pháp phù hợp để nâng cao doanh thu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu tất yếu của thị trường. Mặt khác, vấn đề có giảm thuế và điều chỉnh mức giá tiền thuê đất hay không ở chợ Phong Toàn, cũng cần đúng với các quy định về chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân theo sự hướng dẫn, xem xét giải quyết của các tổ chức, cơ quan chức năng có thẩm quyền.