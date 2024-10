Pháp luật Việc cung ứng nước sạch cho người dân Nghi Ân, Nghi Đức sẽ được giải quyết vào sáng mai 15/10? Thông tin từ UBND thành phố Vinh, sáng mai 15/10, sẽ có buổi làm việc về cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố Vinh.

Buổi làm việc về cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố do UBND thành phố Vinh tổ chức; có sự tham dự, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, chống thất thu nước sạch tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Phòng chuyên môn liên quan.

Kiểm tra mẫu nước ngầm nhà ông Đặng Minh Mão (xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, TP. Vinh) bằng bút thử TDS cho thấy có dấu hiệu ô nhiễm. Ảnh: Đào Tuấn

Thành phần dự buổi làm việc, cùng với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, sẽ có lãnh đạo phường Vinh Tân, các xã Nghi Đức, Nghi Ân và Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An. Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì buổi làm việc.

UBND thành phố Vinh dự kiến, buổi làm việc sẽ tập trung vào 3 nội dung: Việc ký thỏa thuận cấp nước và lập kế hoạch cấp nước. Việc súc rửa, đấu nối và tiếp nhận vận hành hệ thống đường ống đã được thành phố đầu tư tại xã Nghi Đức, Nghi Ân; việc cấp nước cho khối Tân An (phường Vinh Tân). Việc ký Hợp đồng cấp nước cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng nước mới.

Để có nước sử dụng trong sinh hoạt, người dân trên địa bàn xã Nghi Ân phải sử dụng cùng lúc nhiều hệ thống thiết bị lắng lọc. Ảnh: Nhật Lân

Tháng 9 vừa qua, Báo Nghệ An điện tử đã tìm hiểu, phản ánh thực trạng cung ứng dịch vụ nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân xã Nghi Ân, Nghi Đức qua các bài viết: “16 năm về với thành phố Vinh, xã Nghi Ân mới chỉ có 42/2.346 hộ dân được dùng nước máy”; “Sau 16 năm sáp nhập về thành phố Vinh, xã Nghi Đức có 35 hộ dân được dùng nước máy”.

Đến ngày 26/9/2024, Báo Nghệ An điện tử có thêm bài viết “Nghị định của Chính phủ về nước sạch chưa được thực hiện đầy đủ”, đề cập những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý, quy hoạch, cung ứng dịch vụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh.