Pháp luật Sau 16 năm sáp nhập thành phố Vinh, xã Nghi Đức có 35 hộ dân được dùng nước máy Đã có 7 tuyến đường ống đủ điều kiện cấp nước cho các hộ gia đình, tuy nhiên toàn xã Nghi Đức mới có 35 gia đình được đấu nối sử dụng nước máy.

Đây là thông tin tại Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 30/8/2024 về tiến độ cấp nước sạch của UBND xã Nghi Đức gửi lên UBND thành phố Vinh.

Vùng nhiễm phèn

Sau gần 1 tháng tính từ thời điểm UBND xã Nghi Đức có Báo cáo số 342/BC-UBND gửi lên UBND thành phố Vinh, ngày 27/9/2024 chúng tôi tới địa phương từng thuộc huyện Nghi Lộc, nhập về với thành phố Vinh vào năm 2008. Hỏi anh Nguyễn Văn Hiệp, cán bộ đô thị xã về tình hình cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân có gì đổi khác? Anh trả lời: “Vẫn chưa có gì thay đổi. Toàn xã vẫn mới chỉ có 35 hộ được sử dụng nước máy”.

Đang trao đổi, anh Hiệp thấy có vài người dân vào trụ sở thì chỉ vào một người, rồi giới thiệu: “Bác Dũng là công dân xóm Xuân Đức. Nước ngầm khu vực ấy bị nhiễm phèn nên bác rất quan tâm đến vấn đề nước máy sinh hoạt…”.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - công dân xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức (TP. Vinh). Ảnh: Đào Tuấn

Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Quốc Dũng, ông cho biết, ở hai bên đường Sư Vạn Hạnh nơi gia đình ông đang sống, nhu cầu về nước sạch của dân rất lớn, gần như 100% hộ đều có nhu cầu.

Lý do vì nước ngầm ở vùng đất này bị nhiễm phèn. Các nhà đều đặt bể chứa, khoan giếng bơm nước ngầm lên bể lắng, sau đó cho chảy qua thiết bị lọc mới sử dụng, thế nhưng lắm lúc vẫn thấy có nước vàng, rất không yên tâm.

“Tôi thật sự không yên tâm, dù năm nào cũng thuê thợ súc rửa bể, thay thế thiết bị lọc…” – ông Nguyễn Quốc Dũng nói. Rồi kể tiếp rằng, cách đây gần 2 năm ông đến Công ty CP Cấp nước Nghệ An nộp hồ sơ nhưng bị từ chối, bảo về nộp tại xã. Đến dịp hè năm nay, hồ sơ được tiếp nhận nhưng nước máy thì vẫn chưa được sử dụng. “Xã Nghi Đức nhập vào thành phố từ năm 2008 nhưng hiện tại vẫn chưa có nước sạch. Vì vậy, người dân rất mong chờ có nước sạch…” – ông Dũng trình bày nguyện vọng của bản thân, và của người dân xóm Xuân Đức.

Xã Nghi Đức, thành phố Vinh.

Để khẳng định người dân có nhu cầu sử dụng nước máy sinh hoạt, chúng tôi đã đến một số gia đình xóm Xuân Đức. Nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hương tiếp giáp đường giao thông, 3 phía còn lại tiếp giáp vùng đồng trũng thấp. Bởi vậy, nên gia đình chị phải khoan giếng cách nhà 50m, sau đó bơm nước ngầm lên bể chứa, lắp đặt mỗi tầng một bộ thiết bị lọc để sử dụng.

Theo chị Hương, gia đình chị đã phải sử dụng nước ngầm sinh hoạt trong 3 năm vừa qua, dù nước ngầm không đảm bảo chất lượng, bẩn, nhiễm phèn, thỉnh thoảng có mùi hôi.

Để có nước sinh hoạt, gia đình chị Nguyễn Thị Hương, công dân xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức (TP. Vinh) phải đào giếng khoan, bơm nước ngầm, lắng rồi cho chạy qua hệ thống bình lọc. Ảnh: Nhật Lân

Chị Hương nói: “Tôi đã dự định thuê thợ về kiểm tra, khoan lại giếng sâu hơn, khoảng vài chục mét để lấy nước ngầm khác. Thế nhưng, cán bộ xã khuyên nên chờ nước máy vì đã sắp có, thế nên lại chờ. Đến nay, cũng đã thêm vài lần hỏi và vài lần được trả lời y như thế. Không có cách nào khác nên chúng tôi đành phải chấp nhận sử dụng nước ngầm…”.

Hỏi chị Hương có biết về hệ thống đường ống nước sạch nhà nước đầu tư? Chị cho biết, có nghe cán bộ xóm nói đã lắp đến trước nhà, chính vì vậy, đã làm hồ sơ để vài lần trực tiếp lên đặt vấn đề với Công ty CP Cấp nước Nghệ An, đề nghị lắp riêng cho gia đình nhưng bị từ chối. “Công ty CP Cấp nước Nghệ An từ chối, không làm hợp đồng dù tôi chấp nhận bỏ kinh phí. Hỏi lý do thì người của công ty trả lời ở xã Nghi Đức hiện nay thuộc diện chưa được cấp nước…” – chị Hương nói thêm.

Xóm trưởng xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức (TP. Vinh), anh Nguyễn Ngọc Dũng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Nhật Lân

Theo anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xóm trưởng xóm Xuân Đức, toàn xóm có tất cả 191 hộ dân, và hiện nay đều đang phải sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt hàng ngày. Về chất lượng nước ngầm ở xóm Xuân Đức, vị xóm trưởng cũng có nhận xét tương tự ông Nguyễn Quốc Dũng và chị Nguyễn Thị Hương, là không đảm bảo, bẩn, nhiễm phèn.

Xóm trưởng Nguyễn Ngọc Dũng nói: “Hộ dân nào cũng lọc 3 đến 4 lần mới sử dụng nhưng không yên tâm. Nhưng dù không yên tâm thì cũng phải sử dụng nước ngầm chứ biết làm sao được…”. Đồng thời, anh cho biết, vì chờ đợi đã lâu nên nhân dân kêu với Ban cán sự xóm nhiều lần; vì vậy, Ban cán sự xóm thường xuyên phải kiến nghị nội dung này tại các cuộc giao ban hành chính của xã, hoặc kiến nghị lên HĐND các cấp...

Đến bao giờ?

Trở lại với Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 30/8/2024 về tiến độ cấp nước sạch của UBND xã Nghi Đức gửi lên UBND thành phố Vinh, tại đây thông tin: “UBND xã Nghi Đức đã cùng Công ty CP Cấp nước Nghệ An khảo sát các tuyến ống do UBND thành phố làm chủ đầu tư (7 tuyến) để cấp nước cho các hộ gia đình, Công ty CP Cấp nước Nghệ An hướng dẫn lập hồ sơ lắp đặt 3/7 tuyến gồm: đường ống dọc đường Lê Quý Đôn (từ đường 35m đến đường 95m), đường cổng chào xóm Xuân Hòa, đường ống qua Nhà văn hóa xóm Xuân Đức. Tuy nhiên, mới chỉ thực hiện được 2 tuyến (đường Lê Quý Đôn, đường cổng chào xóm Xuân Hòa với 35 hộ), còn đối với tuyến đường ống qua nhà văn hóa Xuân Đức, Công ty CP Cấp nước Nghệ An chưa triển khai lắp đặt mới từ hè 2024 đến nay (đơn vị ý kiến do tình trạng thiếu nước), do đó đến nay chưa phát sinh thêm hộ nào lắp đặt mới…”.

Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 30/8/2024 về tiến độ cấp nước sạch của UBND xã Nghi Đức. Ảnh: Nhật Lân

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức - ông Võ Duy Trí, toàn xã có khoảng hơn 1.700 hộ dân. Về hệ thống đường ống nước sạch, trong năm 2023 đã được đầu tư hoàn thành. Tuy nhiên, do việc đầu tư chia làm nhiều giai đoạn, không đồng bộ nên mới chỉ có thể cấp nước trên 7 tuyến với khoảng trên 300 hộ dân; các tuyến còn lại cần phải sửa chữa nên xã đang thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự toán kinh phí để tiến tới thực hiện hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức (TP. Vinh) - ông Võ Duy Trí. Ảnh: Đào Tuấn

Về việc đấu nối để nhân dân được sử dụng nước sạch, UBND xã đã làm việc, mời Công ty CP Cấp nước Nghệ An về khảo sát, đánh giá những tuyến có thể đấu nối, cấp nước; và đã xác định có thể cấp nước ở 7 tuyến đường ống với hơn 300 hộ dân. Sau đó, UBND xã Nghi Đức đã thông báo để nhân dân trên 7 tuyến làm hồ sơ, nhưng xã mới nhận được 25 hồ sơ thì Công ty CP Cấp nước Nghệ An lại thông báo công suất nước trong mùa hè không đáp ứng được nên xã đang phải dừng lại cho đến nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức Võ Duy Trí nói: “Nước máy sinh hoạt là một vấn đề cấp thiết, người dân đang rất cần để sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn nước ngầm ở xã Nghi Đức không đảm bảo. Tương lai gần trên địa bàn có thêm nhiều công trình, dự án mới sẽ tác động xấu đến nguồn nước ngầm, thế nên cần sớm thay thế nguồn nước để người dân sử dụng sinh hoạt đảm bảo an toàn. UBND xã Nghi Đức mong muốn các cơ quan cấp trên quan tâm, có ý kiến để Công ty CP Cấp nước Nghệ An cung ứng dịch cụ cấp nước cho nhân dân…”.