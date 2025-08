Việt Nam có 16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

*Khoảng 300 trường mầm non, 2000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo (1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp); nhiều lớp học tình thương, trường, lớp mầm non… do các tổ chức tôn giáo thành lập.

*Trên 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện do các tổ chức tôn giáo thành lập.

*125 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động, đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 11.800 đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong đại dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo tích cực vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham gia phòng, chống dịch; đóng góp các nguồn lực (với hàng nghìn tình nguyện viên xung phong hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch và hàng hóa, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế); chung tay với các cấp chính quyền với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ-Bộ Dân tộc và Tôn giáo