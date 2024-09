Giải trí Việt Nam có 3 hoa hậu cùng tên Kỳ Duyên Sau khi Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, Việt Nam chính thức có ba hoa hậu cùng tên Kỳ Duyên là Võ Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Lương Kỳ Duyên.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 - Võ Cao Kỳ Duyên

Võ Cao Kỳ Duyên mới đăng quang ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Bên cạnh đó, cô cũng giành quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2025 (Hoa hậu Siêu quốc gia).

Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên.

Cô sinh năm 2005, đến từ thành phố Hải Phòng, hiện là sinh viên ĐH Hàng hải Việt Nam.

Ở vòng ứng xử, Kỳ Duyên là thí sinh duy nhất trong top 5 chọn trả lời song ngữ. Cô còn thắng giải phụ Người đẹp biển và Người đẹp dạ hội.

Võ Cao Kỳ Duyên cao 1,75m, nặng 51kg, số đo ba vòng lần lượt là 84-60-97cm.

Kỳ Duyên được dạy kỹ năng catwalk bởi á hậu Hoàng Thùy (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017) và học catwalk trong 2 tháng trước khi diễn ra cuộc thi.

Trong cuộc thi, người đẹp cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, cô cùng các thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 tham gia khắc phục hậu quả của bão Yagi tại trường Tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành chủ nhân Miss Universe Vietnam 2024 sau 10 năm kể từ khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Chiến thắng của Kỳ Duyên nằm trong dự đoán của đông đảo khán giả. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp cô ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024.

Kỳ Duyên trình diễn áo tắm ở Miss Universe Vietnam 2024:

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê ở Nam Định. Cô cao 1,76m, số đo ba vòng 86-60-94cm. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, người đẹp 28 tuổi còn phát triển công việc kinh doanh.

Trước khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2021, The Face Vietnam 2022…

Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên bắt đầu nhiều hoạt động xã hội. Ngày 21/9, cô trở về quê hương Nam Định để hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong cơn bão Yagi cũng như đóng góp vào Quỹ cứu trợ tỉnh Nam Định 200 triệu đồng. Ngày 22/9, cô đến Lào Cai trao tặng số tiền 105 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Bát Xát.

Kỳ Duyên đến Trụ sở HĐND và UBND huyện Bát Xát để trao tặng tiền cứu trợ cho Ủy ban MTTQ huyện Bát Xát.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 - Lương Kỳ Duyên

Lương Kỳ Duyên được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Trước khi giành chiến thắng ở cuộc thi nhan sắc này, người đẹp quê Thái Bình từng là Đại sứ đại dương xanh 2019.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 Lương Kỳ Duyên.

Lương Kỳ Duyên cao 1,72m, nặng 49kg và có số đo ba vòng 77-62-91cm.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 từng là học sinh chuyên Toán Đại học Sư phạm Hà Nội và là sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô sinh ra trong gia đình hiếu học, bố mẹ xuất thân từ quân ngũ nên Kỳ Duyên luôn chú trọng việc học hành. Người đẹp còn là MC của nhiều chương trình trên truyền hình VTVcab.