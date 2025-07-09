Chủ Nhật, 7/9/2025
Xã hội

Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Nguyên Phương 07/09/2025 20:32

Tính chung 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Cụ thể, trong tháng 8/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,68 triệu lượt người, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 11,9 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,9 triệu lượt người, chiếm 13,4% và tăng 17,5%; bằng đường biển đạt 187,8 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 13,4%.

viet-nam-don-gan-14-trieu-luot-khach-quoc-te-trong-8-thang-20250906115740.jpg
Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng. Ảnh: T.L

Cũng theo báo cáo, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2025 ước đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 24,0%; Hà Nội tăng 20,9%; Vĩnh Long tăng 19,8%; Quảng Trị tăng 18,0%; Quảng Ninh tăng 17,2%.

Bên cạnh đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,08%, tập trung chủ yếu ở các nhóm: Giá khách sạn, nhà khách tăng 1,79%; vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,19%; dịch vụ du lịch ngoài nước tăng 0,09%; xem phim, ca nhạc tăng 0,04%. Ở chiều ngược lại, du lịch trong nước giảm 0,15% do các công ty du lịch triển khai chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-don-gan-14-trieu-luot-khach-quoc-te-trong-8-thang-182755.html
      Xã hội
      Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

