Thời sự Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương (sáng 6/4), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng GDP quý I ước đạt 6,93% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản tại Hội nghị Trung ương 10 (6,2-6,6%) và là mức tăng trưởng quý I cao nhất từ năm 2020. Kết quả tích cực này giúp Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới, khu vực.

Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thủy sản quý I tăng 3,74% so với cùng kỳ, công nghiệp và xây dựng tăng 7,42%, dịch vụ tăng 7,67%.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I tăng 3,22% so với cùng kỳ. Tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp, mặt bằng lãi suất cho vay mới có xu hướng giảm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 36,7% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa ước đạt 38,7% dự toán, tăng 34,5%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quý I lần lượt tăng 13,7%, 10,6% và 17% so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 3,16 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký gần 11 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt gần 5 tỷ USD, tăng 7,2%. Các cân đối lớn, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt.

Đồng thời, Chính phủ đã quyết liệt tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xử lý tồn đọng, vướng mắc; đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển văn hóa, xã hội, du lịch, thể thao, thông tin, truyền thông; ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định; đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại cấp cao được triển khai chủ động, toàn diện, hiệu quả.

Đáng chú ý, tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, hiệu quả, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sức ép lớn trong chỉ đạo, điều hành

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính dự báo nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; các động lực tăng trưởng bị ảnh hưởng nặng nề, ổn định kinh tế vĩ mô gặp nhiều rủi ro, công tác an sinh xã hội có thể đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, các động lực tăng trưởng nguy cơ suy giảm, mục tiêu tăng trưởng năm 2025 gặp thách thức nặng nề hơn. Nếu bị áp mức thuế 46% trên diện rộng, xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị tác động mạnh, lây lan ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, doanh nghiệp, thu hút FDI, đầu tư tư nhân, tiêu dùng, lao động việc làm trong nước…

Cùng với đó, ổn định kinh tế vĩ mô đối diện với rủi ro gia tăng; việc hoàn thiện thể chế, pháp luật mặc dù đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, người lao động dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng, thu hẹp.

"Đây là sức ép rất lớn trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, yêu cầu sự chủ động, quyết liệt, sát sao, đổi mới hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Cập nhật kịch bản tăng trưởng

Trên cơ sở kết quả quý I, dự báo cả năm, theo Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên thì 9 tháng cuối năm cần tăng khoảng 8,3%; tăng trưởng quý II là 8,2%, quý III và quý IV lần lượt là 8,3% và 8,4%, cao hơn khoảng 0,2% so với kịch bản đề ra.

Tính riêng quý II, công nghiệp chế biến, chế tạo cần tăng 10,1% so với cùng kỳ, tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng; sản xuất điện, khí đốt cần tăng 11,5%, ngành khai khoáng cần phục hồi để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng.

Đầu tư công còn nhiều dư địa để thúc đẩy, với tổng số vốn đầu tư công được Quốc hội giao thực hiện năm 2025 là gần 826.000 tỷ đồng. Khu vực dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I, còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy.

Thoả thuận mức áp thuế đối ứng hợp lý

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Bộ Tài chính tham mưu, đề xuất một số vấn đề trọng tâm. Nhiệm vụ đầu tiên trong ngắn hạn là tăng cường đối thoại, thúc đẩy đàm phán song phương với Mỹ để thỏa thuận mức áp thuế đối ứng hợp lý, phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị tốt các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, nhất là 17 luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương, đảm bảo không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng; thúc đẩy đầu tư công, đầu tư trong nước, thu hút FDI; phát triển, bảo vệ thị trường trong nước và thúc đẩy du lịch; hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, giải pháp ứng phó với chính sách của Mỹ, ổn định niềm tin, tâm lý của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và thị trường, tạo đồng thuận xã hội.

Cũng theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ cần chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi (dự kiến ngày 1/7/2025), bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, liên tục, không tạo khoảng trống pháp lý.

"Kịp thời nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo thuận lợi tối đa cho các địa phương trong quá trình thực hiện", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.