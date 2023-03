Việt One hiện thực hóa ước mơ của hàng nghìn bạn trẻ du học tại Đức, Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn du học thị trường Hàn Quốc và Đức, du học Việt One đã xây dựng được mạng lưới hệ thống “phủ sóng” từ Nghệ An đến Hà Nội; tư vấn thành công cho hàng trăm du học sinh học tập và làm việc tại Hàn Quốc và Đức mỗi năm.

Khẳng định vị thế “top đầu” tư vấn du học Hàn Quốc, Đức

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế trong nước, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao thì việc học tập và phát triển bản thân tại nước ngoài đã dần trở thành lựa chọn tất yếu và là xu hướng trong tương lai.

Để đáp ứng nhu cầu này, Việt One đã không ngừng phát triển, chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất và nhân sự trình độ cao với mục tiêu trở thành đơn vị tư vấn du học hàng đầu tại miền Trung với thị trường chính là Hàn Quốc và Đức. Minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ này chính là sự vinh hạnh được tiếp đón Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đến thăm và làm việc cũng như chính thức được chọn là trung tâm điểm của toàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại, Việt One có liên kết trực tiếp với hơn 40 trường đại học Hàn Quốc và gần 100 doanh nghiệp tại Đức, với niềm tin có thể mang đến cho khách hàng sự đa dạng trong nhu cầu dịch vụ.

Việt One tự tin là nơi "chắp cánh" cho các em du học sinh đến với các đất nước hàng đầu thế giới về kinh tế và giáo dục như Hàn Quốc và Đức. Hàng năm, công ty đã kết nối thành công cho hàng trăm du học sinh học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Đức là minh chứng rõ nét cho sự uy tín của Việt One trên thị trường cả nước.

Với chiến lược phát triển đồng bộ đó, Việt One ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường tư vấn du học Hàn Quốc và Đức, luôn nằm trong “top” các công ty du học tốt nhất tại miền Trung.

Vì sao nên lựa chọn Việt One đồng hành tư vấn du học?

Những năm gần đây, thị trường tư vấn du học và xuất khẩu lao động phát triển mạnh, kéo theo sự xuất hiện của ngày càng nhiều đơn vị tư vấn du học. Bởi vậy, lựa chọn đơn vị uy tín để đảm bảo quyền lợi tối đa, với mức chi phí hợp lý luôn là nỗi băn khoăn chung của du học sinh và lao động xuất khẩu.

Thế nhưng, du học Việt One vẫn luôn là cái tên thuộc top đầu được các bạn trẻ ưu tiên lựa chọn để hiện thực hóa ước mơ phát triển bản thân, nghề nghiệp tại xứ sở Kim chi và đất nước của những tòa lâu đài. Chắc hẳn Việt One sở hữu những thế mạnh riêng biệt?

Là một trong những số ít trung tâm tại Nghệ An khi vừa được cấp phép tư vấn du học và được cấp phép đào tạo ngoại ngữ, sự kết hợp này đã tạo tiền đề xuyên suốt giúp các học viên của Việt One thuận lợi hơn trong việc học tập; giảm thiểu đáng kể thời gian cũng như tiết kiệm chi phí trong lộ trình du học.

Ngoài ra, học viên khi học tại Việt One sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi và ưu đãi từ trung tâm như đào tạo tiếng theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục của đất nước sở tại; đào tạo kỹ năng mềm, hội nhập văn hóa; được tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch, giải trí...; giúp các học viên không còn bỡ ngỡ khi nhập cảnh vào đất nước mới.

Ông Hoàng Hải An - Tổng Giám đốc Việt One khẳng định: "Việt One luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, và có những cam kết chắc chắn đối với các thành viên thuộc hệ thống của Công ty. Không những có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi thiết thực cho du học sinh, Việt One còn hỗ trợ các thành viên, đối tác, học viên du học sau khi hoàn thành khoá học như: giới thiệu việc làm, Visa định cư và làm việc lâu dài tại quốc gia sở tại".

Thực hiện triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, hàng năm, Việt One luôn xây dựng các hoạt động thiết thực nhằm chung tay phát triển giá trị cộng đồng bằng chuỗi chương trình hướng nghiệp cho học sinh khối trung học phổ thông. Chương trình đã thực hiện và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 10.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, giúp các em có thêm kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Các bạn trẻ có nhu cầu du học, vui lòng liên hệ Việt One để được tư vấn và giải đáp tất cả các thủ tục, lộ trình du học tại Hàn Quốc và Đức cũng như các kỹ năng khởi nghiệp, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.