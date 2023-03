Viết tiếp truyền thống, xây dựng quê hương Hưng Nguyên giàu đẹp

Tháng 10/1930, Phủ ủy lâm thời Hưng Nguyên được thành lập do đồng chí Lê Xuân Đào làm Bí thư. Tháng 1/1931, đồng chí được cấp trên điều bổ sung vào Ban lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An, rồi Trưởng ban Tài chính Xứ ủy Trung kỳ. Với tác phong nhanh nhẹn và mưu trí, đồng chí đã đi đến nhiều nơi vận động được nhiều người đóng góp tiền của cho cách mạng. Vào khoảng giữa năm 1931, các cơ sở Đảng bị địch khủng bố vô cùng dã man, để tránh thiệt hại và bảo toàn lực lượng nòng cốt, Tỉnh ủy Nghệ An chủ trương rút lui vào các rừng núi hoạt động. Trong hoàn cảnh khó khăn, bị lùng sục nhưng đồng chí Lê Xuân Đào vẫn không hề nao núng, đồng chí luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng chí Tỉnh ủy.

Ngày 21/3/1932, sau khi bắt được liên lạc với với Khu ủy Vinh và các tổ chức Đảng của các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, đồng chí Lê Xuân Đào được điều động về xuôi để chuẩn bị khôi phục lại hoạt động của Xứ ủy Trung Kỳ. Khi từ Tràng Ri rút về Vinh để chuẩn bị lập lại Xứ ủy, vì có kẻ phản bội chỉ điểm nên ông bị quân lính vây ráp. Ông trốn vào chùa Trẹ ở làng Đôn Nhượng (nay thuộc xóm 2, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên). Đêm 24/3/1932, bọn giặc đến bao vây để bắt ông. Lê Xuân Đào đã chạy ra cánh đồng trước chùa rồi rút súng ngắn chống lại. Nhưng ông đã trúng đạn quân thù và anh dũng hy sinh lúc 2 giờ ngày 25/3/1932.