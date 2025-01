Kinh tế Vietinbank chi nhánh Cửa Lò gặp mặt tri ân khách hàng Chiều tối 15/1, VietinBank chi nhánh Cửa Lò tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2024.

Năm 2024, tình hình thế giới có nhiều biến động; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề do bão, lũ lụt gây ra, cùng với hậu quả của chiến tranh, cấm vận... đã tác động rất xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, dân doanh, trong đó có ngành Ngân hàng.

Ông Võ Huy Hạ - Giám đốc VietinBank chi nhánh Cửa Lò cảm ơn sự đồng hành của khách hàng. Ảnh: T.H

Trong bối cảnh đó, VietinBank chi nhánh Cửa Lò đã luôn đồng hành cùng với bạn hàng, chủ trương khách hàng là trung tâm để cùng nhau phát triển, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Nhờ đó, năm 2024, VietinBank chi nhánh Cửa Lò đã vượt qua thách thức và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Khách hàng tham dự hội nghị gặp mặt. Ảnh: T.H

Dư nợ tín dụng đạt 6.650 tỷ đồng, tăng 1.350 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 25,3%. Nguồn vốn huy động là 4.520 tỷ đồng, tăng 810 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 21,6%.

Mặc dù quy mô tăng rất nhiều (năm 2024 quy mô tăng 2.160 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 23,8%), tỷ lệ nợ xấu rất thấp (dưới 0,08%), nhưng lợi nhuận chỉ bằng 90% năm 2023 do áp dụng lãi suất cho vay rất thấp để hỗ trợ bạn hàng.

Lãnh đạo VietinBank chi nhánh Cửa Lò trao giải Nhất cho khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: T.H

Số lượng đối tác, khách hàng có quan hệ giao dịch với Vietinbank chi nhánh Cửa Lò không ngừng tăng lên: Gần 4.400 khách hàng tiền vay, tăng hơn 500 khách hàng so với đầu năm; Gần 56.000 khách hàng tiền gửi, tăng hơn 4.000 khách hàng so với đầu năm; Gần 35.000 khách hàng giao dịch trên kênh online, tăng hơn 6.000 khách hàng so với đầu năm... Và rất nhiều khách hàng quan hệ giao dịch trên các lĩnh vực nghiệp vụ tiền tệ, ngân hàng khác.

Giám đốc VietinBank chi nhánh Cửa Lò trao giải Đặc biệt cho khách hàng may mắn nhất chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: T.H

Phát biểu tri ân khách hàng tại hội nghị gặp mặt, ông Võ Huy Hạ - Giám đốc VietinBank chi nhánh Cửa Lò khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất là bạn hàng kinh doanh ngày càng phát triển, quy mô ngày càng lớn, lợi nhuận ngày càng cao. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả cụ thể trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ là minh chứng thay cho lời cam kết, song chắc chắn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng ngày càng cao của quý khách hàng. VietinBank chi nhánh Cửa Lò cam kết tiếp tục hoàn thiện hơn, phát triển nhanh hơn để phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu tài chính – tiền tệ của khách hàng.

“ Với phương châm hành động “Hướng đến khách hàng, hướng đến sự hoàn hảo, và sự thành công của khách hàng là sự thành công của VietinBank”, chúng tôi luôn chú trọng phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại; cung ứng dịch vụ theo chuỗi liên kết; ứng dụng số hóa mạnh mẽ, toàn diện trong hoạt động; nâng cao năng lực tư vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu và giải pháp tài chính, giảm thời gian, chi phí giao dịch cho quý khách hàng. Ông Võ Huy Hạ - Giám đốc VietinBank chi nhánh Cửa Lò chia sẻ