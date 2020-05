Vietnam Airlines ‘chào hè’ với sản phẩm mới từ Vinh

Kể từ nay, bên cạnh các tuyến Vinh - TP. Hồ Chí Minh và Vinh - Hà Nội mà Vietnam Airlines đã khai thác ổn định nhiều năm, khách hàng có thêm sản phẩm bay mới để làm phong phú hơn hành trình đi lại của mình là từ Vinh đi Đà Lạt và Vinh đi Buôn Ma Thuột với lịch bay thuận tiện, giá vé hấp dẫn. Cụ thể: Vinh - Đà Lạt tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, vào các ngày Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật; Vinh - Buôn Ma Thuột tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7.



2 đường bay mới của Vietnam Airlines từ sân bay Vinh không chỉ là sự kết nối được mong đợi đối với khách du lịch trong mùa hè mà còn tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội giữa các tỉnh Bắc miền Trung với khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Vietnam Airlines cung ứng hàng nghìn vé máy bay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ từ 99.000 VND (chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu khác). Ảnh: Ngọc Anh

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị du lịch, lữ hành khu vực Bắc miền Trung chuẩn bị đưa ra thị trường những sản phẩm tour trọn gói kích cầu từ Vinh đi Đà Lạt, Vinh đi Buôn MaThuột với giá cực kỳ ưu đãi. Đồng thời, ngành Du lịch Nghệ An cũng sẵn sàng cung ứng các gói dịch vụ với giá hỗ trợ dành cho các đoàn khách đến với Nghệ An trong mùa hè này.