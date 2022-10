Viettel chính thức cung cấp mạng 5G tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 15/10, nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Viettel công bố chính thức cung cấp mạng 5G tại Nghệ An; trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai công nghệ này tại địa phương.

Như vậy, với sứ mệnh tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel đã và đang quyết tâm xây dựng mạng lưới 5G một cách nhanh nhất, chất lượng nhất, đáp ứng hạ tầng viễn thông tốt nhất để đẩy nhanh công cuộc số hóa và mục tiêu hình thành xã hội số ở Việt Nam nói chung và tại Nghệ An nói riêng.

Ngay từ thời điểm này, người dân Nghệ An đã có thể trải nghiệm dịch vụ 5G Viettel hoàn toàn miễn phí và không giới hạn dung lượng xung quanh các khu vực: Trung tâm thương mại Vinh Center, Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông, đường Hồ Tùng Mậu (trước nhà Văn hóa tỉnh Nghệ An), Trường Đại học Vinh và Tòa nhà Viettel Nghệ An.

Trước đó, ngày 1/10/2022, Viettel cũng đã triển khai gian hàng trải nghiệm mạng 5G tại “Hội nghị Kết nối doanh nghiệp, doanh nhân năm 2022” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Gian hàng đã thu hút hàng trăm lượt tham quan và nhận được đánh giá cao từ phía các lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân với không gian trải nghiệm thực tế ảo trên nền tảng 5G.

Đồng hành với tỉnh Nghệ An trong công cuộc chuyển đổi số, thời gian qua, Viettel đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực: Triển khai hệ thống trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC tại TP. Vinh, mở rộng hạ tầng cáp quang tới hầu hết các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch; Ưu tiên triển khai sớm mạng 5G, đồng thời có kế hoạch mở rộng vùng phủ 5G tới các khu vực trọng điểm của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Viettel cũng triển khai nhiều ứng dụng sử dụng công nghệ số, dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 chủ động, hiệu quả như: Mô hình trường học trực tuyến, Khám, chữa bệnh từ xa - Telehealth, Giao thông thông minh, Thanh toán số không dùng tiền mặt…

Với sứ mệnh là doanh nghiệp tiên phong chủ đạo kiến tạo xã hội số, Viettel đã và đang quyết tâm xây dựng hạ tầng mạng 5G tại các địa phương. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên phạm vi cả nước, Viettel vẫn nỗ lực hoàn thành kế hoạch phủ sóng 5G tại 16 tỉnh, thành phố.

Theo kế hoạch, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng vùng phủ 5G trên toàn quốc, với mục tiêu mang 5G Viettel tới 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, với gần 1.000 vị trí trạm ngay trong năm 2022./.