Viettel đổi tên, 'huyền thoại' Thể Công tái xuất tại V.League; HLV Iraq từng được Pep Guardiola lôi kéo đến Barcelona

Viettel đổi tên, "huyền thoại" Thể Công tái xuất tại V.League

Bộ Quốc phòng đồng ý đổi tên CLB bóng đá Viettel thành Thể Công Viettel FC ngay trong mùa giải 2023/24. Đây là một tin không thể vui hơn với những người từng yêu mến Thể Công, cái tên lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam.

Hôm nay (21/11), quyết định đổi tên CLB Viettel thành Thể Công Viettel sẽ được công bố chính thức. Bộ Quốc phòng đồng ý với đề xuất này và cái tên Thể Công sẽ trở lại với giải VĐQG V.League 2023/24. Trong quá khứ, Thể Công là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Họ từng vô địch Siêu Cúp Việt Nam 1999, vô địch giải quốc gia 1981-1982, 1982-1983, 1987, 1990 và1998.

HLV Iraq từng được Pep Guardiola lôi kéo đến Barcelona

HLV ĐT Iraq, Jesus Casas sở hữu một bản lý lịch rất ấn tượng. Ông từng được Pep Guardiola thuyết phục tới Barcelona. Chưa hết, Casas còn là trợ lý ĐTQG Tây Ban Nha trong lúc HLV Luis Enrique còn tại vị.

Đối đầu với chiến lược gia kỳ cựu 68 tuổi - Philippe Troussier của ĐT Việt Nam, là HLV 50 tuổi Jesus Casas bên phía Iraq. Nhà cầm quân sinh ra ở Madrid đã có những năm tháng đầy ấn tượng với bóng đá Tây Ban Nha. Dấu ấn làm việc tại Cadiz của Casas khiến cho Pep Guaridola quyết định phải kéo ông về Barcelona, trong giai đoạn mà vị HLV hay nhất thế giới vẫn còn dẫn dắt hàng loạt siêu sao như Messi, Pedro, Puyol…

Áo đấu của Messi ở World Cup 2022 được đấu giá

Chiếc áo mà Lionel Messi mặc trong trận chung kết World Cup 2022 sẽ được đem ra đấu giá. Không chỉ vậy, những chiếc áo anh mặc trước đó, từ 3 trận đấu vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết và bán kết cũng sẽ được đấu giá, với một phần số tiền quyên góp được dùng làm từ thiện. Nếu cuộc đấu giá thu về 10 triệu USD, nó sẽ cân bằng kỷ lục với giá trị chiếc áo đấu mang tính biểu tượng của Michael Jordan được đem đấu giá hồi tháng 9/2022.

Rashford nhận món quà "không ai được chạm vào" từ Ronaldo

Marcus Rashford không thiếu gì tiền để có thể sở hữu những vật phẩm giá trị. Dù vậy, có một món quà đặc biệt từ Cristiano Ronaldo khiến ngôi sao thuộc biên chế MU coi nó như báu vật vô giá.

Trở lại năm 2018, khi Ronado trên đường rời Real Madrid, anh đã chuẩn bị một đôi giày Nike Air Max 97 CRY Reds tặng Rashford. Hơn 5 năm sau, chân sút mang áo số 10 của MU vẫn rất trân trọng vật phẩm được CR7 trao tay.

"Không ai có thể chạm vào chúng! Ronaldo là một trong những cầu thủ yêu thích của tôi khi lớn lên. Tôi thích đôi giày, tôi muốn đi nó, nhưng nếu tôi làm hỏng thì tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Vậy nên, tốt hơn hết là cứ cất chúng đi", Rashford nói với Complex.

Kết quả Ukraine 0-0 Italia: Azzurri giành vé dự EURO 2024

Trận đấu Ukraine vs Italia đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy vậy, với 1 điểm có được từ trận đấu này, ĐT Italia đã chính thức giành được tấm vé tham dự VCK EURO 2024 do hơn Ukraine cả về hiệu số (+7 so với +3) lẫn đối đầu (thắng 1 và hòa 1). Ukraine vẫn còn hy vọng tới Đức khi giành suất tham dự vòng play-off.