Viettel Nghệ An hỗ trợ các trường học triển khai hệ thống học trực tuyến miễn phí ViettelStudy

Công cụ đắc lực hỗ trợ dạy và học trong mùa dịch Covid -19

Mặc dù đang trong thời gian nghỉ học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm phòng tránh dịch bệnh nhưng các giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh vẫn có mặt đầy đủ, tham gia tập huấn về mạng xã hội học tập ViettelStudy. Chương trình do Viettel Nghệ An phối hợp với Trường tổ chức. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp các giáo viên kết nối và cộng tác với học sinh và phụ huynh, hỗ trợ các em học tập trong thời điểm phải nghỉ học dài ngày.

Viettel Nghệ An phối hợp với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) tổ chức tập huấn về mạng xã hội học tập ViettelStudy. Ảnh: Đinh Nguyệt Tại buổi tập huấn, các giáo viên đã được các chuyên viên về Công nghệ thông tin của Viettel Nghệ An hướng dẫn cách thức cài đặt, cũng như cung cấp các tài khoản để truy cập vào hệ thống ViettelStudy. Đồng thời, các các thầy cô cũng được hướng dẫn cụ thể về các tính năng của ViettelStudy. Theo đó, giáo viên có thể tự đưa các nội dung bài học, bài kiểm tra (dưới dạng video, tài liệu, câu hỏi ôn tập…) lên hệ thống, xem các báo cáo về quá trình và kết quả học tập của học sinh của mình. Học sinh có thể ôn tập, xem kết quả bài kiểm tra, xem phần kiến thức còn hổng và trao đổi với giáo viên và các bạn ngay sau khi làm bài.



Đặc biệt, tính năng học trực tuyến theo thời gian thực giúp các thầy cô tạo ra lớp học trực tuyến, để các học sinh có thể được vào học đồng thời và vẫn sử dụng các công cụ như bảng trắng, slide thuyết trình và tương tác với học sinh. Với giải pháp này, giáo viên có thể phát video trực tiếp, chia sẻ bài thuyết trình với học sinh trên toàn quốc.

Giáo viên và học sinh cũng có thể thảo luận, nhắn tin (chat) để hướng dẫn, trao đổi kiến thức trên hệ thống ngay tại nhà. Ngoài ra, ViettelStudy còn hợp tác với các nhà cung cấp uy tín tổ chức các khóa học miễn phí, hỗ trợ dạy và học.

Chuyên viên về Công nghệ thông tin của Viettel Nghệ An trực tiếp hướng dẫn các tính năng của hệ thống ViettelStudy cho các giáo viên nhà trường. Ảnh: Đinh Nguyệt Như vậy, với việc sử dụng mạng xã hội ViettelStudy, sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp giáo viên và học sinh trong việc ôn luyện kiến thức; giúp cho việc học tập không bị gián đoạn trong thời gian nghỉ dài như hiện nay.



Thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) cho biết: Bên cạnh triển khai nhiều biện pháp hướng dẫn cho học sinh học tập qua các nhóm zalo, facebook, gmail, trực tuyến… nhà trường nhận thấy việc hướng dẫn đào tạo trực tiếp cho các thầy cô sử dụng hệ thống ViettelStudy là giải pháp giúp cho giáo viên làm quen được với hệ thống, đồng thời có thể tương tác trực tiếp đến từng học sinh, hỗ trợ để học sinh làm quen với lớp học ảo. Thông qua hệ thống ViettelStudy, giáo viên có thể đánh giá được ý thức và kết quả học tập của từng học sinh; nâng cao kỹ năng cho giáo viên trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học (thiết kế bài giảng, chuyển tải đề thi …), đây là xu hướng tất yếu trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Không chỉ trong thời gian nghỉ này, hệ thống ViettelStudy sẽ tiếp tục được nhà trường ứng dụng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy và học.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khuyến khích các đơn vị sử dụng hình thức học trực tuyến để ôn luyện kiến thức trong giai đoạn nghỉ học do dịch bệnh, cũng như việc tự học và ôn luyện kiến thức thường xuyên sau này. Tính đến nay, đã có gần 100 trường học trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương, TX Cửa Lò, TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Nam Đàn, thành phố Vinh đã phối hợp với Viettel Nghệ An và được cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên để sử dụng tạo bài giảng giúp học sinh ôn luyện học tại nhà.

Bà Lê Thị Thanh Thảo - Giám đốc KHDN Viettel Nghệ An cho biết: Viettel đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Nghệ An, qua đó toàn bộ các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục được kết nối, trao đổi đồng bộ dữ liệu từ tất cả các nhà trường đến phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT phục vụ công tác quản lý ngành một cách toàn diện nhất. Được biết, thời gian qua, Viettel cũng đã triển khai hệ thống học trực tuyến đến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là công cụ đắc lực hỗ trợ các giáo viên và học sinh trong kết nối, tương tác ngoài thời gian lên lớp; đặc biệt học sinh lớp 12 có thể sử dụng để ôn luyện và thi thử chuẩn bị cho kỳ thi THPT sắp tới.

Bên cạnh đó, Viettel cũng đang đồng hành, cung cấp hệ thống đào tạo trực tuyến cho chương trình Giáo dục phổ thông mới (ETEP) cho đội ngũ giáo viên cốt cán. Hai hệ thống này sẽ là công cụ đắc lực cho ngành giáo dục trong thời đại công nghiệp 4.0 chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục và công tác quản lý ngành.

Hơn 11 triệu người dùng ViettelStudy

Được xây dựng từ tháng 3 năm 2018, ViettelStudy là giải pháp cho phép xây dựng cộng đồng người dùng giáo dục, tổ chức dạy và học tương tác trực tuyến, đăng và tải các nội dung liên quan đến giáo dục…

ViettelStudy là sự kết hợp của 3 nền tảng: Mạng xã hội: cung cấp nền tảng giúp cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh dễ dàng kết bạn, nhắn tin, chia sẻ, trao đổi, tương tác với nhau; Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến: Cung cấp cho giáo viên và các đơn vị quản lý giáo dục (sở, phòng, trường) có công cụ chủ động tạo khóa học, kỳ thi trực tuyến của riêng mình để lưu trữ hoặc cho học sinh tiếp cận; Sàn thương mại điện tử: Cung cấp nền tảng giúp giáo viên cung cấp dịch vụ nội dung của mình một cách chính thống và phổ biến tới nhiều người hơn.

Giao diện đơn giản và thân thiện của ViettelStudy giúp giáo viên và học sinh dễ dàng sử dụng trong việc dạy và học trực tuyến. Bên cạnh đó, ViettelStudy còn áp dụng công nghệ Bigdata (dữ liệu lớn) và AI (trí tuệ nhân tạo) để phát triển các phần mềm ứng dụng. Dựa trên thông tin học tập, điểm mạnh và điểm yếu của học sinh, ViettelStudy phân tích hành vi học tập của học sinh, tìm kiếm, thảo luận để đưa ra những gợi ý thiết thực để giúp học sinh tự học hiệu quả hơn cũng như ngăn ngừa lỗ hổng kiến thức.



Đến nay, ViettelStudy là mạng xã hội học tập duy nhất ở Đông Nam Á, được ASEAN ICT Awards đánh giá cao bởi tính phổ cập và khả năng kết nối với tất cả các đối tượng giáo dục, giúp xóa đi khoảng cách cả về địa lý, lĩnh vực và đối tượng trong giáo dục. Hệ thống đã được giải Vàng chung cuộc tại vòng chung khảo giải thưởng ASEAN ICT Awards (AICTA) 2019.

Đến nay, ViettelStudy đã có 11 triệu tài khoản người dùng gồm cả giáo viên, học sinh và phụ huynh đến từ 42.000 trường học trên khắp cả nước với 800.000 người dùng thường xuyên sử dụng dịch vụ. Có thời điểm, hệ thống đạt 8.000 người dùng sử dụng đồng thời./.