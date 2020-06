Vịt tăng giá mạnh trong ngày tết Đoan ngọ

Theo quan niệm, việc ăn thịt vịt tượng trưng cho việc xả xui và muốn được may mắn hơn. Mặt khác, từ ngày 5/5 trở đi, vịt đã bắt đầu vào mùa. Lúc đó, những con vịt trở nên béo hơn và có thịt ngon, chắc hơn và đây cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt (thuộc tiết Đại Thử) nên nhiều người chọn những món ăn được chế biến từ vịt. Do đó, giá vịt trong ngày này tăng cao. Vịt sống có giá từ 140.000 – 150.000 đồng/con, vịt trời có giá 150.000 - 170.000 đồng/con; vịt bầu giá 240.000 đồng/con (trung bình tăng từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/con so với ngày thường). Ảnh: Quang An