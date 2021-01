Vợ và nhân tình xa lánh, gã đàn ông cô độc nghe tòa tuyên án chung thân

Nướng cả gia sản vào ma túy



Ngày 25/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vừ Chồng Nênh (SN 1971), trú huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Vừ Chồng Nênh vốn quê xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn), chưa đầy 10 tuổi đã theo họ hàng di cư sang Lào, bởi vậy gã có 2 quốc tịch Việt Nam và Lào. Nênh nên duyên với một người phụ nữ bản địa và sinh được 4 đứa con, đủ nếp, đủ tẻ. Không biết mặt chữ nào nhưng nhờ chăm chỉ làm ăn, Nênh gây dựng được vốn liếng kha khá từ đàn gia súc, nhờ thế nuôi được các con ăn học tử tế.

Không biết ma quỷ xui khiến thế nào, Nênh bập vào ma túy. Những con trâu, con bò cứ “chui tọt” vào ống thuốc phiện. Khi chuyển từ thuốc phiện sang heroin thì số tiền bán một con trâu lại càng nhanh chóng bốc hơi theo cữ thuốc ngày càng dày của người nghiện lâu năm. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, Nênh đã nướng cả đàn trâu của gia đình vào ma túy.

Người vợ đầu không chịu được việc gia sản cứ lần lượt đội nón ra đi nên bắt đầu hờ hững và thường xuyên trách móc Nênh. Không còn gì để bán thì Nênh đi buôn ma túy.

Bị cáo Vừ Chồng Nênh khai nhận hành vi pham tội trước HĐXX. Ảnh: Như Bình

Theo tài liệu của Công an huyện Tương Dương, năm 2007, do nghiện ma túy nên Nênh tìm được nguồn hàng và tìm cách vượt biên trở lại Việt Nam thiết lập một tụ điểm mua bán ma túy ở đồi dốc Mới (xã Yên Na, Tương Dương). Khi Công an huyện Tương Dương triệt phá, đẩy đuổi tụ điểm mua bán ma túy nhức nhối này, Vừ Chồng Nênh chạy về Lào ẩn náu một thời gian. Tuy nhiên, gã vẫn lén lút đi lại giữa hai nước để mua bán ma túy, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện.



Năm 2019, Nênh nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ tên Bảo ở xã Lượng Minh sau những lần vượt biên vào nội địa bán ma túy. Sẵn việc bị vợ trách móc, đay nghiến, cộng với việc thuận tiện cho việc mua bán ma túy nên Nênh quyết định “hồi hương”. Nói là “hồi hương” nhưng với sự tính toán của một con cáo già, Nênh chỉ ở bên này một thời gian ngắn, bán hết hàng thì nhảy sang bên kia biên giới ẩn náu rồi lại sang Việt Nam bắt đầu một chuyến buôn mới.

Đầu năm 2020, Nênh tái lập một tụ điểm ma túy tại khu vực dốc Pù Lôm, bản Đửa (xã Lượng Minh, Tương Dương). Ngoài việc sử dụng đối tượng nghiện làm chân rết đưa hàng và cảnh giới, Nênh trang bị súng và đạn để đối phó với lực lượng chức năng cũng như những đối thủ trong giới bán lẻ hàng trắng.

Tất nhiên, mọi hành tung của Nênh không thể qua mặt được các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Tương Dương. Gần nửa đêm ngày 21/4/2020, Công an huyện Tương Dương đột kích vào lán, khống chế và bắt giữ Vừ Chồng Nênh, thu giữ hơn 530 gam ma túy, 1 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn.

Trả giá

Ngày Nênh bị bắt giữ, cô nhân tình đang mang bầu được tháng thứ 4. Từ hồi vào trại, cũng chẳng thấy cô ta đến thăm nom gì. Tính tháng tính ngày, Nênh chắc chắn Bảo đã sinh nhưng con trai hay con gái thì gã chẳng biết.

Nhắc đến người vợ ở quê, gã chỉ cười chua chát “Bà ấy chỉ muốn giết mình”. Có lẽ, Nênh biết cái tội của mình gây ra nên cũng không dám trách móc vợ. Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch, Nênh khai mang 70 triệu kíp Lào lên một khu đồi của huyện Mường Pẹt (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) mua 2 bánh heroin hết 60 triệu, 20 gói hồng phiến hết 10 triệu kíp. Sau khi mua được ma túy, Nênh xách theo súng vượt biên vào Việt Nam, tổ chức bán lẻ trên dốc Pù Lôm cho đến khi bị bắt giữ.

Nênh thừa nhận việc trang bị súng quân dụng để phòng khi bị lực lượng phòng chống ma túy vây bắt, nhưng phủ nhận đã dùng vũ khí chống trả công an. Người đàn ông này mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội trở về với vợ con dù rằng không chắc chắn người thân còn cần đến mình.

“Anh có sợ con mình ở bên kia nối gót cha mà đi buôn ma túy không? - tôi nhờ anh phiên dịch thuật lại câu hỏi. Bất ngờ Nênh đáp bằng tiếng Việt: “Không có chuyện đó đâu. Mấy đứa con đang xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc, kinh tế cũng khá”.

Phiên tòa kết thúc với bản án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, có nghĩa là cả phần đời còn lại của Nênh sẽ ở trong tù. Ước mơ được trở về của Nênh cũng chấm dứt sau bản án ấy. Nênh nặng nhọc lê bước rời phòng xét xử để về trại giam. Sau lưng gã không có nổi một gương mặt thân quen, còn phía trước chỉ có những tháng ngày đằng đẵng gặm nhấm cái giá phải trả sau những song sắt nhà tù...