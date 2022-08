Vòng 12 V-League: Sông Lam Nghệ An và những hy vọng mới

(Baonghean.vn) - Vòng 12 V.League - 2022, chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Sông Lam Nghệ An được dự báo là đầy khó khăn, bởi đội chủ nhà Nam Định trước đó vừa giành 3 điểm quý giá trước TP. Hồ Chí Minh và các đội đang đua tranh thoát khỏi các vị trí cuối bảng vừa thua trận càng thôi thúc ý chí vượt khó của thầy trò ông Văn Sỹ.

Đối thủ của đội bóng Thành Nam là Sông Lam Nghệ An hiện đang trong giai đoạn khó khăn khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột, vừa trải qua 2 vòng đấu không thành công và sự bổ sung ngoại binh chưa được kiểm chứng thực tế càng cho phép hy vọng về một kết quả thuận lợi cho đội chủ nhà.

Vậy nhưng 90 phút của trận đấu lại cho kết quả ngược với mọi dự đoán cũng như mong đợi của đông đảo cổ động viên Thành Nam. Hai ngoại binh của Nam Định thi đấu cao nhất trên hàng công gồm “người cũ” Fagan và Alisson ít tìm thấy nhau và các tình huống câu bóng bổng đầy bế tắc của các tiền vệ chủ nhà càng khiến cho tính gắn kết, sự nhanh nhẹn của hàng thủ Sông Lam Nghệ An thêm nổi bật. Ngoại binh nhập tịch Trung Hiếu của Nam Định chơi không tồi, có mặt ở mọi điểm nóng nhưng sự kết hợp với các đồng đội chưa đủ sức tạo nên sự đột biến để đánh gục đối thủ chơi rất lạnh lùng, có nhịp điệu từ đầu đến hết trận đấu.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An với 2 nhân tố mới gồm ngoại binh lần đầu xuất trận Mario và Đình Tiến, hợp thành hàng tiền vệ khá mới mẻ Xuân Mạnh -Mario - Đình Tiến nhưng chơi rất mạch lạc và ăn ý. Thực ra, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi lùi sâu, cắm duy nhất Oseni trên hàng công, Văn Đức chơi lùi cùng các tiền vệ nhưng luôn được phép dâng cao khi chuyển trạng thái phản công.

Vì thế, cơ hội mở ra rất nhiều cho những pha dứt điểm đầy nguy hiểm của Oseni: đánh đầu từ cú tạt sở trường của Sỹ Hoàng bên cánh phải, sút căng chệch cột xa trong gang tấc từ cú chuyền trung lộ của Mario; rồi đến Văn Đức với pha đi bóng trước vòng cấm và tung cú sút sở trường ở hiệp 1 và hiệp 2; và nổi bật hơn cả là 2 cú sút của Đình Tiến ở hiệp 1 bị thủ môn Xuân Việt đẩy ra nhưng đến cú sút ở phút 68 từ pha nhả bóng của Mario thì Xuân Việt chỉ biết bay người trong sự bất lực và sự thất vọng não nề của khán giả nhà.

Một lần nữa Sông Lam Nghệ An lại tạo nên siêu phẩm và lần này là một cái tên mới mẻ - Đình Tiến, người được chú ý bởi các tình huống tạt bóng, làm bóng hơn là dứt điểm quyết đoán như cú sút đầy mê hoặc trên sân Thiên Trường mới đây.

Điều đáng ghi nhận là dù thi đấu trên sân khách với lực lượng không phải là tốt nhất, nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu từ đầu như Bá Sang, Đình Tiến, Sỹ Hoàng…kể cả Mario lần đầu chơi ở một vị trí rất khó là tiền vệ công nhưng các tuyến và các vị trí đều phối hợp ăn ý, đúng nhịp, giữ được đà hưng phấn cả trong phòng ngự lẫn phản công. Sự bình tĩnh, chủ động cũng là nét nổi trội để sau những tình huống phối hợp tấn công liền mạch nhưng không dứt điểm tốt, cả đội vẫn không bị rối, không vội vàng hỏng việc, kiên nhẫn chờ cơ hội tiếp theo mở ra.

Khi cả tấn công biên lẫn trung lộ đưa bóng xuống sâu không thành, Sông Lam Nghệ An vẫn nhanh chóng tìm cơ hội từ những cú sút xa và họ đã thành công mỹ mãn. Đó chính là sự đa dạng trong các bài đánh mà Sông Lam Nghệ An luôn thay nhau thực hiện. Sỹ Hoàng, Đình Hoàng hay Văn Cường lên công về thủ nhịp nhàng ở 2 cánh lâu nay là bài đánh chủ đạo. Nhưng đừng quên những cú sút búa bổ của Sông Lam Nghệ An từ trung lộ với Văn Đức, những pha dâng cao chọn điểm rơi để đánh đầu dũng mãnh của Xuân Mạnh và “các quân bài trong tay áo” như Xuân Tiến, Đình Tiến… từng thể hiện.

3 trận đấu gần nhất, Sông Lam Nghệ An giành được 4 điểm và đây không phải là kết quả không như ý, không phải đội bóng đang chững lại so với Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai như có ai đó nhận xét. Trái lại, một quãng ngắn gặp khó của Sông Lam Nghệ An đang dần trôi đi và đội bóng đang trở lại với nhịp thi đấu hoàn hảo như từng có, đã có trước đây.

Vòng 13 tới, Olaha trở lại, Văn Khánh trở lại, dù thiếu Bá Sang với 3 thẻ vàng thì chắc chắn Sông Lam Nghệ An sẽ đủ sức để đối đầu với Viettel trên sân Hàng Đẫy - sân Vinh 2 của người hâm mộ xứ Nghệ và hy vọng về một kết quả tốt trước đội đương kim vô địch đang có dấu hiệu sa sút là điều hoàn toàn có cơ sở./.