Thể thao Vòng chung kết U19 Quốc gia hứa hẹn kịch tính; Real Madrid thắng ngược Man City ở phút 90+2 Ngày 15/2, Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024/2025 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Bà Rịa; Chủ nhà Man City dẫn trước đến phút 85 nhưng vẫn để Real Madrid lội ngược dòng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Cuộc đua vô địch Vòng chung kết U19 Quốc gia hứa hẹn kịch tính

Ngày 15/2, Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024/2025 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Giải đấu năm nay được dự báo sẽ diễn ra sôi động với những màn tranh tài hấp dẫn giữa các đội bóng trẻ xuất sắc nhất cả nước.

Sau 10 lượt trận vòng loại, 12 đội bóng góp mặt tại Vòng chung kết đã được xác định. Bảng A gồm các đội: chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC và Becamex Bình Dương. Bảng B có sự hiện diện của Đồng Tháp, Đồng Nai, PVF và Thể Công Viettel. Bảng C là cuộc cạnh tranh giữa TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An.

Đương kim vô địch Hà Nội FC sẽ phải đối diện với nhiều thử thách ngay từ vòng bảng. Đội chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu sở hữu lực lượng đồng đều, kinh nghiệm dày dặn khi đã chinh chiến ở nhiều giải đấu trẻ.

Bảng B chứng kiến cuộc cạnh tranh gay cấn khi PVF và Thể Công Viettel đều là những ứng viên sáng giá cho ngôi vương.

Ở bảng C, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao với dàn cầu thủ trẻ tài năng. Đối thủ đáng gờm nhất của họ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đang sở hữu lực lượng chất lượng và lối chơi giàu tính cạnh tranh. Nếu thi đấu đúng khả năng, Sông Lam Nghệ An có nhiều cơ hội giành vé vào vòng trong khi chỉ phải đối đầu với TP Hồ Chí Minh và Bình Phước.

Vì sao Sergio Ramos chấp nhận tới Mexico thi đấu

Hơn 30.000 người hâm mộ cuồng nhiệt đã có mặt tại Gigante de Acero, sân nhà của Monterrey, để chứng kiến ​​lễ ra mắt hoành tráng của Sergio Ra mos vào Chủ nhật (9/2) vừa rồi.

Trung vệ 38 tuổi - người từng vô địch World Cup 2010, hai lần vô địch EURO (2008, 2012), bốn lần đăng quang Champions League với tổng cộng 982 lần ra sân, ghi 142 bàn thắng trong toàn sự nghiệp - chính thức gia nhập giải Liga MX của Mexico. Anh sẽ chơi với số áo 93, nhằm ghi nhớ khoảnh khắc kỳ diệu khi ghi bàn thắng giúp Real Madrid giành danh hiệu Champions League "Decima" (lần thứ 10) trong trận chung kết tại Lisbon trước đối thủ truyền kiếp Atletico Madrid năm 2014.

Real Madrid thắng ngược Man City ở phút 90+2

Rạng sáng 12/2, chủ nhà Man City dẫn trước đến phút 85 nhưng vẫn để Real Madrid lội ngược dòng, thắng 3-2 ở lượt đi play-off tranh vé vào vòng 16 đội Champions League.