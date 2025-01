Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An giành vé vào vòng chung kết U19 Quốc gia sớm 2 vòng đấu Sau khi giành chiến thắng đậm trước U19 Hoài Đức, U19 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết Giải Bóng đá U19 Quốc gia 2025 sớm hơn 2 vòng đấu.

Trải qua 7 lượt đấu, U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được sức mạnh so với các đội nằm cùng bảng khi giành thành tích bất bại, trong đó sở hữu tới 6 trận thắng và chỉ để hòa 1 trận. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn phải đứng nhì bảng do thua chủ nhà U19 PVF về chỉ số bàn thắng bại.

Trọng Sơn lập Hattrick giúp U19 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 5-2 trước U19 Hoài Đức. Ảnh: Đức Anh

Xét về cục diện bảng B, nếu tại vòng đấu thứ 8, U19 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng, sẽ chính thức giành vé vượt qua vòng loại mà không cần phải để tâm đến kết quả của hai lượt cuối.

Với mục tiêu khá dễ dàng đó, nên tại cuộc đối đầu với U19 Hoài Đức, huấn luyện viên Huy Hoàng đã quyết định xoay tua cầu thủ, nhiều chân sút dự bị ở các vòng đấu trước đã được vào sân để thử sức ngay từ đầu. Dẫu vậy, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Đội bóng xứ Nghệ gây sức ép lớn lên phần sân của U19 Hoài Đức. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra khi trong một pha phản công chớp nhoáng, U19 Hoài Đức đã mở được tỷ số.

Chịu bàn thua trước như dội gáo nước lạnh lên toàn đội U19 Sông Lam Nghệ An. Đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng gia tăng sức ép mạnh mẽ lên khung thành đối phương. Tuy nhiên phải đến phút 60 của hiệp 2, Trọng Sơn mới ghi được bàn thắng cho U19 Sông Lam Nghệ An để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ tình huống căng ngang của Hoàng Hữu Nhật Sang, Trọng Sơn băng xuống cắt mặt sửa lòng chính xác làm tung lưới U19 Hoài Đức.

Chưa dừng lại ở đó, 5 phút sau, lại chính tiền đạo mang áo số 10 tiếp tục lập công để giúp U19 Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước đối thủ.

Dù đã có được lợi thế dẫn điểm, nhưng các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn tiếp tục tràn sang phần sân của đối thủ để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Và không phải chờ đợi lâu, phút 70, Tấn Minh bằng cú đánh đầu trái phá ở gần cầu môn U19 Hoài Đức đã nâng tỷ số lên thành 3-1 cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Những phút cuối trận U19 Sông Lam Nghệ An còn ghi thêm 2 bàn nữa do công của Trọng Sơn và Trương Văn Tấn Sang. Chiều ngược lại, U19 Hoài Đức cũng có một bàn thắng để đưa trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về U19 Sông Lam Nghệ An.

Chiến thắng này đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng giành vé vào chơi vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2025 sớm hơn 2 vòng đấu.