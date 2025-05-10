VSIP Nghệ An: Biểu tượng hợp tác quốc tế, động lực phát triển bền vững
Là một trong những dự án tiên phong về phát triển khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, VSIP Nghệ An không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược trong hợp tác Việt Nam - Singapore, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tính đến tháng 9/2025, VSIP Nghệ An đã ghi dấu nhiều bước tiến nổi bật với việc triển khai hiệu quả các phân khu công nghiệp. Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã thu hút 56 nhà đầu tư (59 dự án) với diện tích đất cho thuê 262,07ha (trên tổng diện tích đất công nghiệp, dịch vụ 286,63 ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 91,4% (dự kiến thu hút khoảng hơn 70.000 lao động địa phương). Tổng vốn đầu tư tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đạt 50.249 tỷ đồng (tương đương 2,12 tỷ USD), có 38 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD. Nhiều dự án lớn của các tập đoàn trên thế giới đã hoạt động như Luxshare ICT, Mega Textile, Everwin Precision, Innovation Precision Việt Nam, Biomass...
Trong tổng số 59 dự án đầu tư, 44 dự án đã đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm cho khoảng 35.000 lao động, 6 dự án khác đang xây dựng nhà máy, 9 dự án còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.
Đối với Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 2 (Khu Công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1) tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, tới nay, có 2 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện tích 58,3 ha, tổng vốn đầu tư 608 triệu USD. Ngoài ra, ngày 07/3/2025, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3.
Tổng vốn đầu tư tại các dự án của VSIP Nghệ An hiện nay đạt 3,3 tỷ USD (trong đó, các nhà đầu tư thứ cấp là 2,72 tỷ USD). Một tin vui lớn cho giới đầu tư: Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 đã chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô hơn 181 ha, nằm tại xã Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, với tổng vốn đăng ký 52,5 triệu USD.
Quyết định chủ trương đầu tư được Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trực tiếp trao cho Tập đoàn VSIP/Sembcorp tại Singapore, trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Singapore. Sự kiện này đánh dấu bước mở rộng quan trọng, bổ sung quỹ đất công nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư thứ cấp ngày càng tăng, đồng thời, khẳng định vị thế của Nghệ An trong việc thu hút dòng vốn quốc tế.
Từ khi khởi công vào ngày 16/9/2015, với tổng diện tích khoảng 750 ha, bao gồm 368 ha dành cho khu công nghiệp và 382 ha dành cho khu đô thị - dịch vụ, Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An nay trở thành một khu liên hợp đa năng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật - xã hội, hướng tới việc phát triển “sạch và xanh”, với tiêu chí phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm.
Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây phường Thành Vinh, cách trung tâm hành chính tỉnh chưa đầy 5 km và kết nối thuận tiện qua Đại lộ Vinh - Hưng Tây hoặc Quốc lộ 46A, VSIP Nghệ An là dự án đô thị hiện đại, xanh, lấy con người làm trung tâm. Dự án mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn, hài hòa với thiên nhiên, chi phí hợp lý và hạ tầng đồng bộ, sánh ngang các khu đô thị đẳng cấp trong nước và quốc tế.
Công viên VSIP rộng 2,6 ha do các chuyên gia Malaysia và Singapore thiết kế với triết lý gia đình, nổi bật mảng xanh, đài phun nước, khu vui chơi trẻ em, sân khấu ngoài trời, khu tập thể dục và hệ thực vật phong phú, tạo không gian thư giãn cho mọi lứa tuổi. Liền kề là khu phố mua sắm - ẩm thực với mô hình cửa hàng 2 tầng linh hoạt, cùng khu nhà liền kề khép kín, bảo vệ 24/7, câu lạc bộ bể bơi, phòng gym, sinh hoạt cộng đồng, đem lại trải nghiệm sống khác biệt.
Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đang khẳng định sức hút với nhiều lợi thế nổi trội. Quỹ đất công nghiệp liên tục được mở rộng, đặc biệt, với VSIP Nghệ An 3 bổ sung thêm khoảng 181 ha, kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong bối cảnh nhiều khu công nghiệp hiện hữu đã gần kín đất hoặc gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, khu đô thị cũng hứa hẹn những giá trị tinh hoa riêng có.
Đánh giá về hiệu quả của các Dự án VSIP trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: “Các khu công nghiệp VSIP ở Nghệ An đã tạo ra diện mạo mới, tạo ra hàng chục ngàn việc làm ổn định cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giá trị gia tăng công nghiệp trên địa bàn. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI vào VSIP Nghệ An cũng là điểm nhấn ấn tượng thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh, hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An".
Việc mở rộng quy mô qua bổ sung Dự án VSIP Nghệ An 3 không chỉ giúp VSIP Nghệ An củng cố vị thế trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ hàng đầu Bắc Trung Bộ, mà còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt: Thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm, đóng góp ngân sách. Đây còn là mô hình phát triển bền vững, hài hòa giữa hiệu quả sản xuất với không gian sống và thiết kế đô thị hiện đại.