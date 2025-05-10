VSIP Nghệ An: Biểu tượng hợp tác quốc tế, động lực phát triển bền vững

Tính đến tháng 9/2025, VSIP Nghệ An đã ghi dấu nhiều bước tiến nổi bật với việc triển khai hiệu quả các phân khu công nghiệp. Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã thu hút 56 nhà đầu tư (59 dự án) với diện tích đất cho thuê 262,07ha (trên tổng diện tích đất công nghiệp, dịch vụ 286,63 ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 91,4% (dự kiến thu hút khoảng hơn 70.000 lao động địa phương). Tổng vốn đầu tư tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đạt 50.249 tỷ đồng (tương đương 2,12 tỷ USD), có 38 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD. Nhiều dự án lớn của các tập đoàn trên thế giới đã hoạt động như Luxshare ICT, Mega Textile, Everwin Precision, Innovation Precision Việt Nam, Biomass...

Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong tổng số 59 dự án đầu tư, 44 dự án đã đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm cho khoảng 35.000 lao động, 6 dự án khác đang xây dựng nhà máy, 9 dự án còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.

Công nhân lắp ráp điện tử làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (Khu công nghiệp VSIP 1). Ảnh: Quang An Công nhân làm việc tại nhà máy ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đối với Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 2 (Khu Công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1) tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, tới nay, có 2 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện tích 58,3 ha, tổng vốn đầu tư 608 triệu USD. Ngoài ra, ngày 07/3/2025, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Tổng vốn đầu tư tại các dự án của VSIP Nghệ An hiện nay đạt 3,3 tỷ USD (trong đó, các nhà đầu tư thứ cấp là 2,72 tỷ USD). Một tin vui lớn cho giới đầu tư: Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 đã chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô hơn 181 ha, nằm tại xã Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, với tổng vốn đăng ký 52,5 triệu USD.

Quyết định chủ trương đầu tư được Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trực tiếp trao cho Tập đoàn VSIP/Sembcorp tại Singapore, trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Singapore. Sự kiện này đánh dấu bước mở rộng quan trọng, bổ sung quỹ đất công nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư thứ cấp ngày càng tăng, đồng thời, khẳng định vị thế của Nghệ An trong việc thu hút dòng vốn quốc tế.