VTV ra mắt 'Vườn Tween': Sân chơi mới cho lứa tuổi 8-12 Phiên bản mới của "Những bông hoa nhỏ" hướng đến lứa tuổi 8-12, phát sóng 18h50 trên VTV3, cung cấp nội dung giải trí giáo dục qua các thử thách thực tế.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức ra mắt chương trình thiếu nhi mới mang tên "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween", dự kiến lên sóng từ tháng 11/2025. Đây là phiên bản hiện đại, kế thừa tinh thần của chương trình "Những bông hoa nhỏ" quen thuộc, được thiết kế đặc biệt cho khán giả từ 8 đến 12 tuổi, hay còn gọi là lứa tuổi "tween".

Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3, mang đến một không gian giải trí giáo dục lành mạnh, tập trung vào việc phát triển 7 năng lực sống thiết yếu cho trẻ em trong thế kỷ 21.

Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" được kỳ vọng trở thành một không gian giải trí lành mạnh cho trẻ em Việt.

Không gian giải trí lành mạnh trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh trẻ em tiếp xúc với nhiều nội dung giải trí ngắn và thiếu chiều sâu trên các nền tảng số, "Vườn Tween" được xây dựng như một lựa chọn thay thế chất lượng. Mỗi tập có thời lượng 5 phút, được sản xuất theo dạng truyền hình thực tế không có kịch bản, giúp trẻ trải nghiệm các tình huống một cách tự nhiên.

Chương trình có sự tham gia của các nhân vật chính là lứa tuổi teen, cùng các khách mời đặc biệt, KOLs và chuyên gia để tạo ra một môi trường tương tác gần gũi và tích cực. Nhà báo Nhật Hoa, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo - Đài THVN, cho biết mục tiêu của chương trình là kết nối với trẻ em bằng ngôn ngữ của chính các em, từ đó nuôi dưỡng "những hạt mầm tử tế" một cách tự nhiên.

Nhà báo Nhật Hoa - Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo - Đài THVN

7 ngày trải nghiệm với 7 kỹ năng sống

Mỗi ngày trong tuần, "Vườn Tween" sẽ tập trung vào một chủ đề khác nhau, giúp trẻ em học hỏi thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế:

Thứ Hai - Góc sáng tạo: Khơi dậy khả năng sáng tạo nghệ thuật và ý tưởng xanh.

Khơi dậy khả năng sáng tạo nghệ thuật và ý tưởng xanh. Thứ Ba - Tween lên tiếng: Diễn đàn để trẻ bày tỏ quan điểm và học cách giao tiếp tự tin.

Diễn đàn để trẻ bày tỏ quan điểm và học cách giao tiếp tự tin. Thứ Tư - Thử thách vận động: Các hoạt động thể chất và trò chơi đồng đội.

Các hoạt động thể chất và trò chơi đồng đội. Thứ Năm - Khám phá khoa học: Những thí nghiệm vui và ứng dụng khoa học trong đời sống.

Những thí nghiệm vui và ứng dụng khoa học trong đời sống. Thứ Sáu - Những người bạn quanh ta: Nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự thấu cảm.

Nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự thấu cảm. Thứ Bảy - Thử thách âm nhạc & vũ điệu: Rèn luyện sự tự tin và khả năng cảm thụ nghệ thuật.

Rèn luyện sự tự tin và khả năng cảm thụ nghệ thuật. Chủ Nhật - Thử thách Cùng lăn vào bếp: Học kỹ năng tự lập và kiến thức về dinh dưỡng.

Cách tiếp cận này không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp trẻ em phát triển tư duy phản biện, kỹ năng sống và kết nối với các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia các thử thách của chương trình.

Hệ sinh thái đa nền tảng, lan tỏa giá trị tích cực

"Vườn Tween" không chỉ giới hạn trên sóng truyền hình mà còn được phát triển thành một hệ sinh thái nội dung số. Các phiên bản ngắn, video hậu trường và nội dung mở rộng sẽ được đăng tải trên các nền tảng VTVgo, YouTube, TikTok và Facebook.

Ngoài ra, ê-kíp sản xuất còn lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tương tác như minigame, thử thách trực tuyến và chuỗi sự kiện tại các trường học. Mục tiêu là tạo ra một cầu nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, khuyến khích phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành và xây dựng thói quen xem truyền hình tích cực.