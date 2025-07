Pháp luật Vụ chồng đâm vợ ở TP. Vinh: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, nghi phạm từng vác dao dọa nạt hàng xóm vì... kêu than do bệnh tật Được biết, bà Nguyễn Thị B., người bị chồng đâm trọng thương trên địa bàn phường Thành Vinh đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, lực lượng chức năng đã làm việc với nạn nhân để hoàn thiện hồ sơ.

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin, chiều 14/7, nhiều người dân sinh sống tại ngõ 6, đường Lý Thường Kiệt, phường Thành Vinh (khối 8, phường Lê Lợi cũ) phát hiện người phụ nữ nằm gục trong nhà. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị B. (SN 1954). Nghi phạm khiến bà B. bị trọng thương chính là ông Lê Thanh Tr. (SN 1948), chồng của nạn nhân. Ngay khi phát hiện sự việc, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và nghi phạm đã bị lực lượng chức năng khống chế ngay tại chỗ.

Được biết, hiện tại bà Nguyễn Thị B. đã qua cơn nguy kịch, có thể làm việc được với cơ quan chức năng để lấy lời khai có liên quan.

Ngay khi vụ việc xảy ra nhiều người dân đã kịp thời báo chính quyền địa phương cũng như đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Quốc Minh

Theo ông Tuế - Khối trưởng khối 8, phường Lê Lợi (cũ) cho biết: "Chỉ có vợ chồng ông Lê Thanh Tr. sống ở đây, con cái đều đi làm xa. Từ trước đến nay, ông Tr. thỉnh thoảng to tiếng với vợ nhưng chỉ vì một số mâu thuẫn hàng ngày. Tuy nhiên, cách đây khoảng hơn 1 năm, chúng tôi (Ban Cán sự khối) cùng lực lượng Công an phường Lê Lợi (cũ) từng phải xuống nhà nhắc nhở ông Tr. do có hành vi dọa đánh người hàng xóm".

Được biết, ông H. là hàng xóm sát vách nhà ông Lê Thanh Tr., do bị cơn đau sau tai biến hành hạ nên ông H. thường xuyên kêu than. Cảm thấy khó chịu vì tiếng kêu trên, ông Tr. đã cầm dao sang dọa nạt ông H. Sự việc may mắn được người giúp việc nhà ông H. phát hiện nên can thiệp kịp thời. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến nhắc nhở cũng như xử phạt hành chính với ông Lê Thanh Tr..



Theo thông tin của một số người dân địa phương, ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Tr. không hề uống rượu.

Được biết, hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an phường Thành Vinh chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra và làm rõ.