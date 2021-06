Vụ 'dự án Suối Xanh': Phạt tiền, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất!

Trước đó, ngày 27/5/2021, UBND xã Nghĩa Hội có Báo cáo số 39/BC-UBND gửi UBND huyện Nghĩa Đàn. Theo Báo cáo số 39/BC-UBND, sau khi nhận được thông tin tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 21 xóm Đông Hội có tình trạng tự ý chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, UBND xã Nghĩa Hội đã phối hợp cùng Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế và hạ tầng thực hiện kiểm tra tại thực địa.

Ngày 31/5/2021, căn cứ các quy định của pháp luật cùng Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 25/5/2021 của UBND xã Nghĩa Hội, tại Quyết định số 1355/QĐ-XPVPHC, ông Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Đình Nam; vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Sử dụng đất trồng cây lâu năm sang mục đích đất phi nông nghiệp tại nông thôn nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”. Ông Lê Đình Nam bị Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn xử phạt tiền với mức phạt 6.500.000 đồng; đồng thời, buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Quyết định số 1355/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Nghĩa Đàn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Đình Nam. Ảnh: Nhật Lân

Cũng liên quan đến “dự án Suối Xanh”, tìm hiểu được biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) hiện đang phối hợp cùng Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, xác minh tổ chức, cá nhân thông tin, rao bán các lô đất ở “dự án Suối Xanh” trên mạng xã hội Facebook.