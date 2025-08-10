Thứ Tư, 8/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện: Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu

Trần Tuyên 08/10/2025 06:13

Công an tỉnh An Giang tiếp tục huy động lực lượng truy tìm, vận động 22 học viên còn lẩn trốn, đồng thời tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, 292 người trong số hơn 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (xã Mỹ Thuận) được đưa về trụ sở.

Cơ quan công an cũng tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu với hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

học viên cai nghiện bỏ trốn 3.jpg
Lực lượng chức năng đưa các học viên cai nghiện trở lại trại. Ảnh: N.T

Trước đó, khoảng 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại cơ sở cai nghiện không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng tình hình này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Theo thống kê của công an tỉnh, có 314 học viên bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động cán bộ, chiến sĩ tại 102 xã, phường, đặc khu tổ chức truy bắt xuyên đêm.

Cơ quan công an tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không bao che, chứa chấp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển không nhận chở thuê, tiếp tay và cần tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-hoc-vien-tan-cong-can-bo-tron-khoi-trai-cai-nghien-tam-giu-9-nguoi-cam-dau-2449988.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vu-hoc-vien-tan-cong-can-bo-tron-khoi-trai-cai-nghien-tam-giu-9-nguoi-cam-dau-2449988.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tuyên phạt 35 năm tù nhóm đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”

Tuyên phạt 35 năm tù nhóm đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”

Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'

Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng

Đọc tiếp

Tuyên phạt 35 năm tù nhóm đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”

Tuyên phạt 35 năm tù nhóm đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”

Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'

Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện: Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO