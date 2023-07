Vụ nhà chòi “tự mọc” trên Đảo Chè: Dỡ nhà chòi, kỷ luật cán bộ!

Quyết định thứ hai, được UBND huyện Thanh Chương ban hành ngày 14/7. Tại đây, UBND huyện Thanh Chương buộc ông N.S.H.G thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 02, Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hành vi vi phạm của ông N.S.H.G là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, đã xây dựng 5 công trình nhà chòi theo dạng homestay với diện tích 185,8m2 trên đất rừng sản xuất là rừng trồng thuộc thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01, thuộc đồi Khe Trò, thôn An Ngọc, xã Thanh An.

Với vi phạm này, do đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính nên UBND huyện Thanh Chương không xử phạt vi phạm hành chính, mà chỉ buộc ông N.S.H.G phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, phải tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ 5 công trình trên đất; khôi phục lại đất rừng sản xuất là rừng trồng tại thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01, thuộc đồi Khe Trò, thôn An Ngọc, xã Thanh An. Thời gian thực hiện tháo dỡ, giải tỏa trong 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định; nếu hết thời hạn quy định mà ông N.S.H.G không tự nguyện chấp hành, sẽ bị UBND huyện Thanh Chương cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.