Vụ việc giao 2 thửa đất trái thẩm quyền ở xã Tam Hợp (Quỳ Hợp): Không khởi tố vụ án hình sự!

Dù vậy, vào tháng 3 năm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp có thông báo gửi Thanh tra huyện Quỳ Hợp và UBND xã Tam Hợp cho biết không khởi tố vụ án hình sự. Cụ thể là sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Thanh tra huyện Quỳ Hợp chuyển về việc UBND xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp giao đất trái thẩm quyền cho 2 hộ dân, căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Qùy Hợp đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, vì các lý do:

“Đối với thửa đất ông Nguyễn Xuân Ngư là Chủ tịch UBND xã Tam Hợp giao cho ông Vũ Quang Hồng từ năm 2005 hiện nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với thửa đất ông Nguyễn Xuân Ngư là Chủ tịch UBND xã Tam Hợp đã giao cho ông Nguyễn Hữu Phước năm 2012, được xác định ở thời kỳ đó là đất nông nghiệp, theo Hội đồng thẩm định giá huyện xác định, có giá trị xấp xỉ 3 triệu đồng. Vì vậy, giá trị thiệt hại không đủ định lượng cấu thành tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 357, Bộ luật Hình sự năm 2015”.