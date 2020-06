Vừa xong án tù 20 năm, gã đàn ông liền 'khai quật' thuốc phiện để bán

Vừa ra tù lại nhớ "nghề" cũ



Võ Trọng Thức (SN 1971) sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên khi bố, mẹ đẻ đều được nhà nước tặng thưởng Huân chương chống Mỹ, cứu nước. Khoảng năm 2003, Thức vào Quảng Trị làm trang trại ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Đây là nơi giáp biên giới Lào nên tình trạng mua bán ma túy diễn biến phức tạp. Quá trình làm rẫy ở trang trại tại đây, Thức theo một số đối tượng mua ma túy về bán kiếm lời. Võ Trọng Thức đã mua của người Lào 2 kg thuốc phiện rồi chôn giấu trong trang trại của mình.

Theo đó, sau khi trở về xã Hưng Xá sinh sống cùng gia đình một thời gian, Thức nhớ đến số ma túy mà năm xưa mình chôn ở trang trại trong Quảng Trị. Do đó, Thức quyết định bắt xe đi đến trang trại để “khai quật” lại số ma túy trên. Sau khi lấy được ma túy, Thức đem về nhà mình ở xã Hưng Xá với suy nghĩ sẽ tìm người để bán.

Suốt thời gian để ma túy trong nhà, Thức sống trong tâm trạng lo âu vì sợ bị người khác hay lực lượng công an phát hiện. Dù lo lắng, lại vừa trải qua bản án 20 năm tù về tội liên quan đến ma túy, nhưng Thức vẫn quyết tâm kiếm tiền bằng con đường phi pháp.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”

Tháng 10/2019, Thức gặp Trần Văn Chín (SN 1976), trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ tại một trung tâm cai nghiện tự nguyện ở huyện Diễn Châu. Chín vốn là dân mê bài bạc, từng nhiều lần hầu tòa về tội danh trên. Cụ thể, năm 2012, 2013, Chín từng bị xử phạt 20 tháng tù treo về tội Tổ chức đánh bạc. Đến năm 2018, Chín tiếp tục bị xử phạt 8 tháng tù về tội Đánh bạc. Liên tiếp vướng vào lao lý vì liên quan đến đánh bạc lại không có công việc ổn định nên khi được Thức nhờ tìm người mua thuốc phiện, Chín liền đồng ý.

Trong lần gặp gỡ đó, Thức nhờ Chín tìm khách mua 2 kg thuốc phiện với giá từ 50 đến 60 triệu đồng, sẽ cho ít tiền tiêu xài. Sau khi nhận lời, Chín đã kết nối với một số người bạn để tìm khách. Chập tối 25/12, một người khách do Chín giới thiệu gọi điện đến cho Chín hỏi mua ma túy. Chín sau đó liên hệ với Thức đưa ma túy ra để bán cho khách. 22h cùng ngày, khi Chín và Thức đang giao dịch mua bán ma túy cho khách thì công an bắt giữ cùng với tang vật là hơn 1,7 kg ma túy.

Võ Trọng Thức tỏ ra hối hận khi nhắc đến người thân. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử mới đây, bị cáo Chín cho rằng mình chỉ giúp sức cho Thức trong việc mua bán ma túy. Bị cáo thừa nhận do bản thân nghiện bài bạc nên thường ngập trong tình cảnh nợ nần. Do đó, khi được Thức nhờ tìm khách mua ma túy sẽ cho từ 5 đến 10 triệu đồng tiền công nên đã đồng ý. Tuy nhiên, trên thực tế bị cáo Chín chưa nhận khoản tiền nào từ Thức.