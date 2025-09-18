Thứ Năm, 18/9/2025
Vượt ẩu trên đường đang thi công, hai tài xế xe khách ở Nghệ An bị xử phạt

PV 18/09/2025 18:56

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về hai xe khách có hành vi vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường đang thi công có biển cấm vượt, lực lượng CSGT Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và tiến hành xử phạt nghiêm đối với hai tài xế vi phạm.

Vào khoảng 6h43' sáng 17/9/2025, trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn Km 25+600, qua địa bàn xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, hai xe khách mang biển kiểm soát 37B-022.16 và 36F-002.11 đã có hành vi vượt ở nơi có biển cấm vượt dành cho xe ô tô, không bật tín hiệu xi nhan, vượt ẩu khi đoạn đường đang thi công, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Hình ảnh ghi lại thời điểm 2 xe khách vượt ẩu. Clip: CSCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương xác minh sự việc.

Qua đó, xác định người điều khiển xe 37B-022.16 là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1979, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An); tài xế điều khiển xe 36F-002.11 là anh Lê Văn D. (SN 1977, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

12.ảnh pv
Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 làm việc với 2 tài xế vi phạm. Ảnh: PV

Chiều ngày 18/9, cả hai tài xế đã được mời lên làm việc tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 5. Tại đây, các tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh. Hai người cam kết không tái phạm trong quá trình hành nghề.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế trên theo quy định của pháp luật.

      Pháp luật
