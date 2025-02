Pháp luật Vượt đèn đỏ, một tài xế ở Nghệ An bị phạt gần 20 triệu đồng Thông qua hình ảnh người dân cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiến hành xác minh và xử phạt tài xế xe buýt vi phạm lỗi vượt đèn đỏ trên tuyến Quốc lộ 48.

Hình ảnh ghi lại thời điểm xe buýt vượt đèn đỏ. Clip: CSCC

Chiều ngày 28/2, Phòng CSGT Công an Nghệ An nhận được hình ảnh và video phản ánh của người dân về hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông của tài xế xe buýt trên tuyến Quốc lộ 48. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh thông tin.

Tài xế xe buýt ký biên bản vi phạm. Ảnh: P.V

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 xác định người điều khiển xe buýt mang BKS 37H-096.xx như trong clip người dân phản ánh là L.Đ.Q (SN 1983), trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, tài xế L.Đ.Q thừa nhận hành vi vi phạm vào thời điểm 12h14’ ngày 28/2, tại ngã ba Săng Lẻ, thuộc địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L.Đ.Q với hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Với hành vi vi phạm trên, tài xế L.Đ.Q sẽ bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.