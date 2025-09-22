Xe Willow Springs nâng cấp toàn diện: ưu tiên an toàn, giữ trọn bản sắc đường đua lịch sử Đổi chủ đầu năm nay, Willow Springs đẩy nhanh cải tạo: tái thảm Streets of Willow Springs 1,8 dặm, thêm chicane, mở rộng vùng runoff, chuẩn bị sự kiện Willow Springs Reimagined ngày 11/10 với Singer và Petersen.

Được xây dựng từ đầu thập niên 1950, Willow Springs là một trong những đường đua lâu đời nhất tại Mỹ, nổi tiếng với cấu hình lớn tốc độ cao cùng thay đổi độ cao như tàu lượn. Sau khi được rao bán vào năm 2024, câu hỏi lớn đặt ra là tương lai của đường đua này sẽ đi đâu về đâu. Đến nay, những nâng cấp đầu tiên dưới thời chủ sở hữu mới đã lộ diện và tín hiệu mang lại khá tích cực: ưu tiên an toàn, hoàn thiện bề mặt, và định danh thị giác mới.

Willow Springs Raceway giữa sa mạc California, nơi đang được nâng cấp để tăng mức an toàn và hoàn thiện diện mạo.

Cập nhật một biểu tượng

Thay đổi ở một đường đua lịch sử không phải lúc nào cũng làm tất cả hài lòng, nhưng bối cảnh ra đời của Willow Springs là thời các mẫu xe công suất khiêm tốn như MG. Vì thế, những cập nhật về an toàn là cần thiết. Chủ sở hữu mới đã ưu tiên hạng mục này ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời giới thiệu phối màu nhận diện mới tông trắng ngà và xanh lục cho các khu vực curb và runoff.

Những hạng mục kỹ thuật đã và sẽ thực hiện

Streets of Willow Springs (1,8 dặm) được tái thảm nhựa và lắp đặt curb mới.

Bổ sung dải sỏi dọc theo chu vi để hãm tốc khi xe trượt ra ngoài, đồng thời mở rộng vùng runoff.

Thêm ba chicane nhằm hạ tốc độ đỉnh và tăng tính kỹ thuật cho vòng chạy.

Kế hoạch sắp tới: hoàn thiện rào lốp, lan can Armco và lưới chắn (catchfence) cho các tình huống va chạm nặng.

Sân đua kart cũng đã được tân trang.

Một góc khác của Willow Springs, thể hiện đường chạy nhanh trong bối cảnh sa mạc với địa hình lên xuống đặc trưng.

Chủ sở hữu mới và sự kiện ra mắt

Nhóm chủ sở hữu mới là sự hợp tác giữa CrossHarbor Capital (quỹ đầu tư tư nhân) và Singer (đơn vị nổi tiếng với các bản tái tưởng tượng Porsche 911). Sự kiện khởi động mang tên Willow Springs Reimagined sẽ diễn ra ngày 11/10, với sự góp mặt của xe từ Singer, Bảo tàng Petersen và một số đơn vị chuyên siêu xe. Đường đua lớn dài 2,5 dặm cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp và nhiều khả năng áp dụng phối màu nhận diện mới tại curb và vùng runoff. Bên cạnh đó, các hạ tầng ngoài đường chạy như trung tâm công nghệ và câu lạc bộ chủ xe Singer dự kiến xuất hiện ngay tại khu phức hợp.

Ưu/nhược điểm: góc nhìn nhanh