WORLD CUP 2022: Đã xác định hai cặp đấu đầu tiên vòng 1/8

(Baonghean.vn) - Sau khi bảng A và bảng B đã thi đấu xong vòng loại, người ta đã xác định được 2 cặp đấu vòng 1/8 theo quy định đội Nhất bảng A gặp đội Nhì bảng B, còn đội Nhì bảng A sẽ gặp Nhất bảng B.

Sau 2 lượt đầu của vòng loại chỉ có 3 trong 32 đội bóng sớm có vé vào vòng 1/8, đó là nhà đương kim vô địch Pháp (bảng D), Brazil (bảng G), Bồ Đào nha (bảng H). Trong đó, Brazil là đội kiếm được 2 chiến thắng mà chưa hề bị thủng lưới, thậm chí cả Serbia, Thụy Sĩ chưa sút được trúng khung thành của đội bóng Nam Mỹ này.

Đáng đồng tiền bát gạo

ĐT Anh, đội hình được chuyên trang CIES Football Observatory đánh giá đắt nhất World Cup 2022 không phải là đội có vé sớm vào vòng 1/8. Thay vào đó là các đội Brazil được đánh giá đắt thứ 2, Pháp thứ 3 và Bồ Đào Nha đắt thứ 5 trong số 32 đội bóng có mặt tại Qatar, tất nhiên đây cũng chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2022.

Theo đó, Bồ Đào Nha tham dự FIFA World Cup 2022 được CIES Football Observatory định giá ở mức 1,154 tỷ euro, xếp thứ 5 giải đấu. Sáng giá nhất trong đội hình các nhà vô địch châu Âu năm 2016 chính là siêu sao Cristiano Ronaldo.

Các nhà đương kim vô địch Pháp đứng thứ 3 trong danh sách của CIES với tổng giá trị đội hình 1,337 tỷ euro. Đội bóng của HLV Didier Deschamps là một tập thể gồm toàn những siêu sao và nhà vô địch. Trong số đó, siêu sao của CLB Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe hiện vẫn là “báu vật” quý giá nhất của những chú gà trống Gaulois, với giá trị 185 triệu euro.

Brazil, đội bóng từng 5 lần vô địch FIFA World Cup, có tổng giá trị đội hình là 1,455 tỷ euro - xếp thứ hai tại World Cup năm nay. Neymar chắc chắn là cầu thủ nổi tiếng nhất và cũng tài năng bậc nhất trong đội hình các vũ công Samba, tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh trái của CLB Real Madrid, Vinicius Junior, với giá trị ước tính cao ngất ngưởng 201 triệu euro, mới đang là ngôi sao giá trị nhất.

Hai cặp đấu đầu tiên

Sau loạt trận cuối cùng của bảng A và B, chúng ta đã xác định được 2 cặp đấu đầu tiên tại vòng 1/8 của World Cup 2022. Bàn thắng duy nhất của Christian Pulisic đã giúp ĐT Mỹ vượt qua Iran trong trận đấu quyết định đến tấm vé vào vòng 1/8 của World Cup 2022, đối thủ của họ chính là ĐT Hà Lan.

ĐT Anh, đã kết thúc loạt trận vòng bảng với chiến thắng 3-0 dễ dàng trước ĐT Xứ Wales. Thầy trò Gareth Southgate sẽ tiến vào trận đấu ở vòng 1/8 với đội Nhì bảng A là ĐT Senegal, đội có cú lội ngược dòng thắng Ecuador 2-1 trong một trận cầu kịch tính. Người hùng làm nên kỳ tích cho đội bóng châu Phi chính là HLV Aliou Cissé với những chỉ đạo xuất sắc khi đối đầu với Ecuador.

Khi còn là cầu thủ, ông chính đội trưởng cùng các cầu thủ Senegal lần đầu tiên chơi ở chung kết CAN 2002, cùng năm đó lần đầu có mặt tại tứ kết World Cup 2002. Khi dẫn dắt Senegal HLV Aliou Cissé, ông đã đưa đội tuyển này vào Chung kết CAN 2019, vô địch CAN 2022 lần đầu tiên trong lịch sử và giờ đây vào knock- out World Cup 2022.