Xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và Bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Quỳnh Hoa là xã miền núi, thuần tuý về sản xuất nông nghiệp, có diện tích tự nhiên hơn 900 ha. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã đã huy động được nguồn vốn gần 482 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hoàn thiện bộ 19 tiêu chí; bộ mặt địa phương có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Đến nay, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Theo đó, 100% đường trục xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông, tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% (50% cứng hóa); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36 triệu đồng/năm (tăng 16 triệu đồng so với năm 2010), đến năm 2021 đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 dưới 5%; 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; có 6/6 thôn được công nhận đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả mà xã Quỳnh Hoa đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hoa cần xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục; tiếp tục huy động lồng ghép các nguồn lực để nâng cao các tiêu chí, xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, từ đó từng bước phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, xây dựng nhiều vườn chuẩn Nông thôn mới, đa dạng các sản phẩm OCOP; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Dũng đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và Bằng công nhận Tường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho xã Quỳnh Hoa; đồng thời trao 500 triệu đồng cho xã xây dựng công trình phúc lợi.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân, UBND xã Quỳnh Hoa tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng Nông thôn mới./.