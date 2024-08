Kinh tế Xã Vĩnh Thành (Yên Thành) đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Tối 31/8, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thành (Yên Thành) tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đại diện Văn phòng Nông thôn mới tỉnh.

Phía huyện Yên Thành có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

Văn nghệ chào mừng lễ đón nhận xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền xã, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành báo cáo những kết quả đã đạt được trong 6 năm địa phương đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lễ chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Xuân hoàng

Vĩnh Thành là vùng quê chiêm trũng, với 2.011 hộ, nghề nghiệp chính chủ yếu là sản xuất nông nghiệp kết hợp với buôn bán nhỏ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang trên đà phát triển. Địa phương có truyền thống văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ổn định, nhân dân đoàn kết, cần cù lao động. Vĩnh Thành vinh dự được Bác Hồ về thăm 2 lần vào năm 1957 và năm 1961.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành báo cáo quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực hiện quyết tâm chính trị xây dựng xã Vĩnh Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là được sự chung sức đồng lòng vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Địa phương đã huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ của cấp trên, đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đầu tư nâng cấp nhà văn hóa 12/12 đơn vị xóm. Trường học các cấp được đầu tư xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Hợp tác xã nông nghiệp phát triển mạnh, hàng năm được đánh giá đạt loại khá... Trên địa bàn xã có sản phẩm “gạo thảo dược Vĩnh Hòa, trà gạo thảo dược Vĩnh Hòa, bột dinh dưỡng thảo dược Vĩnh Hòa” đạt OCOP hạng 3 sao.

Các đồng chí: Phùng Thành vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Nguyễn Thị Hoài Chung - Bí thư Huyện ủy Yên Thành trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thưởng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng cho xã Vĩnh Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo cho thấy, năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,48%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông - lâm - thủy sản chiếm 35,09%; công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 35,41%; dịch vụ chiếm 29,49%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,572 triệu đồng/năm. Hộ nghèo cuối năm 2023 còn 1,1%.

Huyện Yên Thành trao thưởng xã Vĩnh Thành đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Các mặt đời sống xã hội có những bước tiến mới, hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất, đời sống của nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và giữ vững. Cuối năm 2023, xã Vĩnh Thành đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân trên địa bàn xã Vĩnh Thành đã có nhiều đóng góp trong xây dựng xã NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Giai đoạn 2018 - 2024, xã Vĩnh Thành huy động nguồn lực trên 615 tỷ đồng đầu tư vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó: Ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 44,7 tỷ đồng, chiếm 7,26%; Ngân sách xã hơn 45,3 tỷ đồng, chiếm 7,36%; Vốn lồng ghép dự án và doanh nghiệp hơn 36,3 tỷ đồng, chiếm 5,91%; Nhân dân đóng góp hơn 489,3 tỷ đồng, chiếm 79,47%.

Với kết quả đã đạt được, UBND tỉnh công nhận Vĩnh Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Vĩnh Thành duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2028.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành. Để tiếp tục phát huy truyền thống và thành quả đã đạt được hướng đến xây dựng xã về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị xã Vĩnh Thành tiếp tục triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; với quyết tâm chính trị cao nhất, để xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Dịp này, UBND huyện Yên Thành cũng tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân trên địa bàn xã Vĩnh Thành đã có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh, đồng bộ để xây dựng và nâng cao các tiêu chí, trong đó nguồn lực của nhân dân đóng vai trò quyết định, phát huy thế mạnh của địa phương, xây dựng quê hương xã Vĩnh Thành ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; Đưa các sản phẩm chủ lực của địa phương vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững.

Bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, của dân tộc. Xây dựng, vun đắp tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, keo sơn, bền chặt, có nếp sống văn minh, cuộc sống ở thôn, xóm luôn đầm ấm yên vui và có phong trào an ninh, trật tự được bảo đảm.

Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn trong toàn xã, luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới,...