Xác định 12 đội tham dự vòng chung kết U21 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) - Sau khi vòng loại U21 Quốc gia 2023 khép lại, ban tổ chức giải đã xác định được 12 đội tham dự vòng chung kết. Trong đó U21 Thanh Hoá và U21 Sông Lam Nghệ An tham dự với vai trò đồng chủ nhà.

U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu giao hữu với U21 Thanh Hóa trước thềm U21 Quốc gia. Ảnh: Chung Lê

Vòng loại U21 Quốc gia 2023 kết thúc chiều 13/9 đã xác định đủ 12 cái tên xuất sắc có mặt ở vòng chung kết, tranh tài từ ngày 18/9 - 1/10 tới.

5 đội đã đoạt vé trước 1 vòng đấu gồm Viettel, Hà Nội (bảng A), Kon Tum, Đà Nẵng (bảng B), TP.Hồ Chí Minh (bảng D). Chiều 13/9, lượt trận cuối cùng vòng loại đã xác định đủ 5 cái tên còn lại có mặt ở vòng chung kết. Đó là Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, PVF-CAND và Tây Ninh.

Trong đó, 2 đội đồng chủ nhà không phải tham gia vòng loại được vào thẳng vòng trong là U21 Thanh Hoá và U21 Sông Lam Nghệ An.

Như vậy, 12 đội lọt vào Vòng chung kết U21 Quốc gia gồm: Viettel, Hà Nội, PVF-CAND (bảng A); Kon Tum, Đà Nẵng (B); Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh (bảng C); TP.Hồ Chí Minh, Long An (bảng D) cùng với 2 đội đồng chủ nhà Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An.

Tại Vòng chung kết, 12 đội sẽ được bốc thăm chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng A và B thi đấu tại Thanh Hóa, bảng C thi đấu tại Nghệ An. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tới. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 18/9 - 1/10.