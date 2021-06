Xác định rõ 4 nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 ở Nghệ An

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân 2 phường Hồng Sơn, Vinh Tân. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An: Tính đến 7 giờ sáng 26/6, toàn tỉnh Nghệ An có 62 F0 - ca nhiễm Covid-19. Qua phân tích, nhận định cơ bản có 4 nhóm liên quan, lây nhiễm chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể là:

Nhóm liên quan thứ nhất: Từ Hà Tĩnh sang, xuất phát từ BN 10732 (N.T.M), với tổng số có 52 F0, trong đó, có 4 chùm ca bệnh với tổng số 38 ca (Quán bia Hải Quế; FE Credit số 42, đường Đinh Lễ; Quán bia 383, đường Nguyễn Văn Cừ và nhóm thợ làm thạch cao ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu (4 chùm ca này đã mấy ngày nay không xuất hiện ca mới) và 1 ổ dịch ở chợ đầu mối Vinh với 14 ca (9 ca trực tiếp, 5 ca lây nhiễm thứ cấp; riêng trong đêm 25/6 phát hiện mới 5 ca).

Nhóm liên quan thứ 2: Từ Bắc Giang về, có 7 ca, gồm huyện Tân Kỳ 1 ca (trong khu cách ly), huyện Quỳ Hợp 6 ca.

Nhóm liên quan thứ ba: Ca F0 trên chuyến xe Trung Đức - Hải Phòng; có 2 ca tại huyện Quỳnh Lưu.

Nhóm liên quan thứ tư: Đây là ca bệnh vãng lai, 1 lái xe từ Quảng Ngãi đi ngang qua (không tiếp xúc với ai).

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung tối đa các giải pháp nhanh chóng kiểm soát, khống chế, sớm dập tắt dịch ở ổ dịch chợ đầu mối Vinh. Các nguồn lây khác đến thời điểm hiện tại cơ bản đã được khống chế./.