Pháp luật Xác minh tài xế xe đầu kéo vượt ẩu trên cầu Rộ (Thanh Chương) Tiếp nhận thông tin từ Báo Nghệ An phản ánh, trên cơ sở xác minh, ngày 27/12, Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã mời lái xe ô tô đầu kéo vượt ẩu trên cầu Rộ (Thanh Chương) đến để xử lý.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) làm việc với tài xế Phạm Hồng Th. Ảnh: PV

Theo đó, người điều khiển xe đầu kéo chở container vượt ẩu là Phạm Hồng Th. (SN 1986, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Cùng với thừa nhận hành vi vi phạm vào thời điểm 11h30 ngày 27/11, khi lưu thông trên cầu Rộ, thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, tài xế nhận thức được hành vi của mình, hứa không tái phạm.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản xử lý hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, với lỗi vượt sai quy định, tài xế Phạm Hồng Th. phải nộp phạt 5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

Hình ảnh ghi lại sự việc xe đầu kéo chở container vượt sai quy định. Clip: CSCC

Trước đó, Báo Nghệ An đã phản ánh: Theo camera hành trình của một phương tiện lưu thông trên đường ghi lại, vào lúc 11h30 ngày 27/11, khi lưu thông trên cầu Rộ, thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, một chiếc xe đầu kéo chở container đã vượt sai quy định trên cầu.

Cụ thể, chiếc xe đầu kéo chở container có rơ moóc mang BKS 29RM-007.09 thời điểm đó vì vượt sai quy định đã gặp phải xe bán tải đi ngược chiều nên ép chiếc xe ô tô đi cùng chiều vào lan can cầu. Sự việc diễn ra vào thời điểm ít phương tiện qua lại nên may mắn đã không xảy ra va chạm. Chưa hết, sau khi ép xe lưu thông cùng chiều vào lan can, lái xe đầu kéo còn dừng xe, to tiếng với tài xế bị ép xe./.