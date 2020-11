Xây dựng Bảo tàng trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn

Sáng 24/11, Bảo tàng Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa địa phương thông qua các di sản vật thể và phi vật thể đang được trưng bày tại bảo tàng.

Tham dự có đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở VH&TT tỉnh cùng đại diện Sở GD&ĐT, Sở Du Lịch, Ban CHQS thành phố Vinh và các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Bảo tàng Nghệ An (tiền thân là Bảo tàng Tổng hợp Nghệ Tĩnh) được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 1979, là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Nghệ An.

Bảo tàng Nghệ An đang lưu giữ và bảo quản hơn 30.000 tư liệu, hiện vật, xây dựng được 13 đề tài Sưu tập hiện vật, trong đó tiêu biểu có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia: Dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi, VHĐS (Niên đại: 2000 - 2500 năm cách ngày nay); Muội đồng có cán hình tượng voi, VHĐS (Niên đại: 2000 - 2500 năm cách ngày nay) và Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, phật giáo (Niên đại thế kỷ 7-8).

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An.

Đây là nơi giáo dục tình yêu quê hương, khơi dậy tinh thần tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa để từ đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Nghệ An đến du khách trong và ngoài nước.

Năm 2019 Bảo tàng Nghệ An đã cắt băng khánh thành và mở cửa trưng bày qua 5 chủ đề chính: “Nghệ An thiên nhiên và con người” (diện tích 390m²); Nghệ An thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước (250m²); “Nghệ An trong lịch sử dựng nước, giữ nước”; “Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc” và chủ đề “Nghệ An ngày nay”. Tuy nhiên, từ lúc mở cửa đến nay, lượt khách đến tham quan Bảo tàng vẫn chưa được như mong đợi.

Đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở VH&TT tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để xây dựng, phát huy và trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, đại diện lãnh đạo Sở VH&TT và Giám đốc Bảo tàng Nghệ An đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến từ các Sở, ban, ngành, các đơn vị trường học và các Công ty du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương thông qua các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang được trưng bày, phát huy tại Bảo tàng Nghệ An.