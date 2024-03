Xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh THPT vùng sâu của huyện miền núi

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu đưa giáo dục Nghệ An dẫn đầu trong khu vực Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/TU, ngày 19/11/2021; Đề án phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh, thì việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết và cấp bách.

Cũng tại văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ một lần bằng hiện vật cho học sinh mỗi cấp học, học sinh gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác; mỗi năm học, học sinh được cấp 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác. Việc hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội đến trường, giảm áp lực kinh tế cho gia đình người học; học sinh được cấp một lần bằng hiện vật như chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác để yên tâm học, giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng do kinh tế gia đình khó khăn, tăng tỷ lệ huy động học sinh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển giáo dục phổ thông đồng đều giữa các vùng, duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.