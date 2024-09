Xây dựng Đảng Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Nghệ An gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW Sáng 30/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.L

Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được ban hành với nội dung chính là 5 điều về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đó là: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo và hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. 5 điều này được cụ thể hóa thành 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tuân thủ.

Đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.L

Quy định số 144-QĐ/TW là bước bổ sung, hoàn thiện lý luận về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: T.L

Thực hiện Thông báo số 1442 – TB/TU ngày 3/7/2024 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học và Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”.

Việc tổ chức Hội thảo này nhằm tiếp tục khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với công tác xây dựng Đảng với trọng tâm là xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành tham dự hội thảo. Ảnh: T.L

Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tích cực học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đạo đức trong Đảng và toàn xã hội; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa; đấu tranh và phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham luận về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 144-QĐ/TW trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.L

Thông qua Hội thảo nhằm tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung Quy định 144-QĐ/TW về đạo đức cách mạng, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được nêu trong quy định 144-QĐ/TW; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong việc thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết xây dựng và phát triển Nghệ An giàu mạnh, xứng đáng với niềm vinh dự là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 37 bài nghiên cứu có chất lượng bám sát chủ đề, nội dung và kế hoạch tổ chức Hội thảo của các nhà khoa học, các đại biểu, các giảng viên Trường Chính trị Nghệ An.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận về: Tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nghệ An trong giai đoạn hiện nay gắn với thực hiện Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: T.L

Tại Hội thảo các tham luận của các đại biểu tập trung làm sáng tỏ các nội dung về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ta hiện nay. Đánh giá thực trạng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến nội dung hội thảo trên cơ sở phát hiện, lý giải những vấn đề đang đặt ra, những hạn chế, khó khăn, bất cập trong thực tiễn cần khắc phục trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo và giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham dự hội thảo. Ảnh: T.L

Từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp và các kiến nghị để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên tại Nghệ An trong thời gian tới.