Xây dựng đội ngũ cộng tác viên báo Đảng mạnh cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Năm 2022 cũng là năm Báo Nghệ An có nhiều đổi mới trên các ấn phẩm (Nghệ An Nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Dân tộc và Miền núi; Nghệ An điện tử) cả về hình thức, chất lượng nội dung, tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với bạn đọc. Nổi bật là sự thay đổi của các chuyên trang, chuyên mục trên báo in đảm bảo tính thời sự về nội dung; hiện đại về trình bày. Đối với Báo điện tử, Báo đã chú trọng phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng với các chuyên mục tạo được dấu ấn như Podcast; Kênh Youtube; Kênh Truyền hình Báo Nghệ An…

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Báo đã quan tâm phát triển các nền tảng số khác như: Instagram, Twitter, Tiktok; các trang Fanpage vệ tinh… trở thành những công cụ truyền thông hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, việc Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đồng ý để Báo Nghệ An bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh là bước tiến mạnh mẽ; phù hợp với xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay; góp phần tăng cường giới thiệu, quảng bá những điểm mới, điểm sáng về đất và người Nghệ An tới độc giả trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.