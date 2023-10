Xây dựng môi trường thân thiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

P.V: Có thể thấy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang có những tác động sâu sắc đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Vậy ông có thể cho biết, những thuận lợi và thách thức khi lực lượng doanh nhân Nghệ An bước vào cuộc cách mạng này?

Ông Trần Vĩnh Quý: Thuận lợi cho lực lượng doanh nhân Nghệ An khi bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là những cơ hội phát triển trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin và phần mềm; Công nghiệp sáng tạo và thiết kế; Công nghiệp giải trí và nội dung số; Công nghiệp sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020. Điều này bao gồm các incubator (vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp), coworking spaces (không gian làm việc chung), Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Chính phủ và chính quyền địa phương của Nghệ An đã tạo ra các chính sách và chương trình hỗ trợ cho doanh nhân và khởi nghiệp. Điều này bao gồm các khoản tài trợ, ưu đãi thuế, và hỗ trợ về đào tạo và phát triển kỹ năng. Các doanh nhân trẻ có thể tận dụng sự hỗ trợ này để phát triển ý tưởng kinh doanh và khởi nghiệp.

Đánh giá khách quan, Nghệ An có một lực lượng lao động trẻ và đầy nhiệt huyết, có sự khao khát về sáng tạo và khởi nghiệp. Họ có thể nắm bắt các xu hướng công nghiệp mới và dễ dàng tìm kiếm thông tin để phát triển ý tưởng sáng tạo. Sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin đã mở ra cánh cửa rộng rãi cho họ dễ dàng tiếp cận thông tin và kiến thức.