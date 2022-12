Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13438 ngày 29-12-2022

(Baonghean.vn) - Gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, bên cạnh các nhà xe, bến xe có đăng ký kinh doanh thì nhiều xe cá nhân cũng gia tăng chèo kéo, mời chào hành khách, gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An vẫn có tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước đạt 4,78%, trong khi con số này của cả nước là dưới 3,0%.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức khai mạc.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn ông Nguyễn Hồ Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An về triển vọng phát triển các sản phẩm OCOP hiện nay ở Nghệ An.