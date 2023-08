Xây dựng tổ chức Công đoàn Nghệ An vững mạnh, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm mà đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi gắm tại Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Trong thành tích chung đó, rất vinh dự và tự hào có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn toàn tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, đồng chí có những nhận xét, đánh giá và định hướng cho hoạt động công đoàn của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới như sau:

"Qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình tại Đại hội và ý kiến tham luận, về cơ bản tôi nhất trí và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự cố gắng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua đã không ngừng cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 18 Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung thực hiện có hiệu quả. Hoạt động đối thoại được các cấp Công đoàn Nghệ An tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, đã tham mưu tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên công đoàn và người lao động; góp phần giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của công nhân, lao động. Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp được quan tâm, có 82,6% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các hoạt động chăm lo được duy trì, mở rộng, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác huy động nguồn lực, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động và con em đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Các đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tại Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã thành lập mới 200 công đoàn cơ sở (đạt 130% chỉ tiêu đại hội), phát triển mới 55.130 đoàn viên công đoàn (đạt 334 % chỉ tiêu đại hội). Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được công đoàn phát động, duy trì thường xuyên, đã góp phần khơi dậy phát huy sức sáng tạo, sáng kiến của người lao động, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của ngành và địa phương với hơn 23.000 đề tài sáng kiến được ứng dụng. Qua các phong trào và cuộc vận động, các cấp công đoàn đã phát hiện, giới thiệu hơn 10 nghìn đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể và các cấp, các ngành của tỉnh Nghệ An đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An. Tôi mong rằng trong thời gian tới các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An tiếp tục đón nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ có hiệu quả hơn nữa của các đồng chí.

Việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai hiệu quả. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế, tồn tại như trong Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII trình Đại hội đã chỉ ra như: Thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng kiểm tra tài chính đồng cấp và hoạt động của một số Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp còn hạn chế. Công tác quản lý tài chính, tài sản ở một số đơn vị được phân cấp chưa chặt chẽ… Những hạn chế đó, đòi hỏi Ban Chấp hành, Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cần quan tâm thảo luận và sớm có giải pháp khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An diễn ra vào thời điểm các cấp công đoàn trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh những điều kiện, tiền đề thuận lợi là căn bản song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn của tỉnh. Sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp và lực lượng lao động vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, mở rộng hệ thống tổ chức công đoàn, đồng thời cũng đặt ra áp lực đối với Công đoàn trong bối cảnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, căn bản. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh, tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết nhất là khi một bộ phận công nhân, lao động trước khi tuyển dụng vào doanh nghiệp đều mới tốt nghiệp phổ thông, trình độ tay nghề, nhận thức về Đảng, về Công đoàn còn hạn chế, không ít công nhân, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo… đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp...

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều công trình ý nghĩa hướng về Đại hội. Trong ảnh là lễ gắn biển công trình xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An chào mừng Đại hội lần thứ XIX Công đoàn Nghệ An, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh

Tôi cơ bản tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện vào báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm sâu sắc thêm chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, tôi xin có một số vấn đề gợi mở để các đồng chí quan tâm thảo luận:

Thứ nhất, Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, vận động công nhân, lao động học tập nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Làm tốt vai trò tập hợp công nhân, lao động, quan tâm công nhân, lao động là đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, người lao động, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Xây dựng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên công nhân lao động; chuẩn bị lực lượng và nguồn lực tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Có hơn 400 đại biểu về dự Đại hội, đại diện cho hơn 170.000 đoàn viên công đoàn và người lao động toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thứ hai, các cấp công đoàn toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động. Chủ động đề xuất, tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động. Quan tâm công tác kiểm tra tài chính công đoàn các cấp, nhất là cơ sở khối sản xuất kinh doanh. Chú trọng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp.

Các đại biểu dành sự quan tâm lớn đối với bài phát biểu đến từ người đứng đầu ngành Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Đình Tuyên

Thứ ba, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, chú trọng lợi ích vật chất, tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức Công đoàn mang lại cho đoàn viên; phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ tạo sự khác biệt về lợi ích đối với người lao động là đoàn viên công đoàn và người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn. Chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Tích cực vận động các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa, thể thao phục vụ người lao động.

Thứ tư, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới cách thức đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động công đoàn; đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường công tác quản lý đoàn viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Và một nội dung rất quan trọng nữa là Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, kinh nghiệm vào Ban Chấp hành khóa XIX; Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, đóng góp tích cực vào các văn kiện của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và thực hiện tốt các nội dung công tác nhân sự đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để Nghị quyết và tinh thần Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa mới khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, truyền thống cách mạng của Công nhân Trường Thi - Bến Thủy; tôi tin tưởng sâu sắc rằng, trong nhiệm kỳ tới, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đề ra, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Với niềm tin tưởng đó, tôi xin chúc Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!