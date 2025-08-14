Xây dựng Đảng Xây dựng Vinh Hưng phát triển toàn diện, sớm trở thành phường trung tâm trong toàn tỉnh Với không gian phát triển mới cùng với những nền tảng kinh tế, xã hội đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường Vinh Hưng quyết tâm đưa địa phương phát triển bền vững, toàn diện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát triển toàn diện

Phường Vinh Hưng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường, xã: Quán Bàu, Hưng Đông, Nghi Kim và Nghi Liên của TP.Vinh trước đây, với diện tích 25,47 km2 và quy mô dân số 60.159 người. Đảng bộ hiện có 84 tổ chức cơ sở Đảng. Đây được xem là địa phương có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển đô thị hiện đại, thân thiện.

Toàn cảnh phường Vinh Hưng nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, trước khi sáp nhập, Đảng bộ 4 phường, xã: Quán Bàu, Hưng Đông, Nghi Kim và Nghi Liên đã bám sát Nghị quyết Đại hội, chỉ đạo quyết liệt và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của cấp trên, từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn phường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 10.270 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 109,1 triệu đồng/năm; tăng trưởng bình quân đạt 10,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020-2025 ước đạt 18.023 tỷ đồng…

Lãnh đạo phường Vinh Hưng tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Ảnh: Minh Tâm

Trên địa bàn phường hiện có 1 KCN và 1 khu tiểu thủ công nghiệp nhỏ với nhiều ngành nghề hoạt động. Có 591 doanh nghiệp, công ty TNHH, và hơn 1.985 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định. Khu vực kinh tế tư nhân luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó, khu vực tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng cao nhất là Hưng Đông ước đạt 708,2 tỷ đồng; các khu vực còn lại: Quán Bàu 477,3 tỷ đồng; Nghi Liên 353,8 tỷ đồng, Nghi Kim 122,7 tỷ đồng…

Phong trào thi đua “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành điểm nhấn của phường khi 3/4 phường, xã trước sáp nhập là Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Kim đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao, riêng Nghi Liên đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong nhiệm kỳ, toàn phường đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 28,6 tỷ đồng, hiến 1.841 m2 đất và huy động 9.816 ngày công góp phần cải tạo, xây dựng 21,3 km đường, 17,2 km mương thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng 9,734 km, lắp đặt 26 cụm thiết bị thể dục, thể thao, thiết bị vui chơi.

Xã Nghi Liên trước đây (nay thuộc phường Vinh Hưng), đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Ảnh: CSCC

Các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân toàn phường cũng đã vận động Quỹ vì người nghèo đạt hơn 1,4 tỷ đồng; Tết vì người nghèo đạt hơn 2,6 tỷ đồng; vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai được hơn 2,3 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ còn vận động được hơn 2,1 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hỗ trợ khác quy ra tiền); khởi công xây dựng mới 18 nhà, hỗ trợ sửa chữa 38 nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn…

Ngoài ra, công tác quản lý đất đai, đô thị và xây dựng cơ bản dần đi vào nề nếp; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp; Văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục… có nhiều tiến bộ.

Lãnh đạo phường Vinh Hưng kiểm tra dự án có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: Minh Tâm

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên không ngừng được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả… Cuối nhiệm kỳ có 27/32 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Chu Hữu Bằng - Bí thư Đảng uỷ phường Vinh Hưng chia sẻ: Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chi bộ, sự đồng thuận của nhân dân cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung. Cùng với đó là tinh thần chủ động, bám sát chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và các sở, ban, ngành để đề xuất, kiến nghị những vấn đề về cơ chế, chính sách chung và đặc thù riêng phát triển phường. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Chu Hữu Bằng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vinh Hưng phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vinh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Tâm

Tập trung đột phá, xây dựng đô thị hiện đại, bền vững

Bước sang nhiệm kỳ mới 2025-2030, là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, Đảng bộ phường Vinh Hưng xác định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo phát triển phường giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, kinh tế phát triển khá, bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 185–190 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo bằng 0; 100% người dân được sử dụng nước sạch; 100% rác thải được thu gom, xử lý.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu có trên 95% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng ủy, chính quyền, uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm phấn đấu đạt 3%.

KCN Bắc Vinh là một trong những KCN lớn của tỉnh nằm trên địa bàn phường Vinh Hưng. Ảnh: Tiến Đông

“ Để đạt được những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, Đảng uỷ phường xác định thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương. Đồng chí Chu Hữu Bằng - Bí thư Đảng uỷ phường Vinh Hưng

Đồng thời, xác định 3 khâu đột phá chính để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đó là tập trung thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo, phục vụ; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Hưng khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Mai Hoa

Với nền tảng vững chắc đã tạo dựng, và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nhiệm kỳ 2025–2030 được kỳ vọng sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới, đưa phường Vinh Hưng sớm trở thành phường trung tâm trong tiến trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện trong toàn tỉnh.