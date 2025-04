Pháp luật Phường Quán Bàu (TP. Vinh) đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại dự án nhà ở - biệt thự liền kề Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) có mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, góp phần chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở dân cư... Thế nhưng, trên khu đất thực hiện dự án lại xuất hiện công trình giống nhà xưởng cỡ lớn.

Dân "tố"

Trung tuần tháng 3/2025, đường dây nóng Báo Nghệ An được công dân phường Quán Bàu thông tin, trên khu đất thực hiện dự án khu nhà ở - biệt thự nằm sát đường Namjangju Dasan đang có hoạt động xây dựng công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công dân nói: “Theo quy hoạch, khu đất này được thực hiện dự án về nhà ở. Thế nhưng trên đó hiện lại đang có hoạt động xây dựng công trình giống như công xưởng nhà máy. Vì vậy chúng tôi nghĩ đang có tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị Báo Nghệ An quan tâm…”.

Công trình xây dựng trên đất thực hiện Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang, thuộc địa bàn khối 5, phường Quán Bàu. Ảnh: Hà Giang

Từ thông tin của công dân, chúng tôi tìm đến đường Namjangju Dasan phường Quán Bàu, quả có một khu đất trống rộng đến vài ha, phía ngoài có tường bao đã cũ. Trên khu đất này là một công trình nhà khung sắt rất lớn, có hệ thống biển bảng quảng cáo vây quanh. Xác minh của PV Báo Nghệ An ngày 29/3/2025 cho thấy, trong công trình nhà và phía ngoài tường bao quanh khu đất đang có các hoạt động xây dựng.

Tìm hiểu, khu đất này thuộc địa bàn khối 5, phường Quán Bàu; Công ty cổ phần Lâm sản Nghệ An là đơn vị được Nhà nước giao quản lý sử dụng. Vào tháng 4/2018, Công ty cổ phần Lâm sản Nghệ An được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng khu đất để thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang (Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 26/4/2018). Mục tiêu của dự án được đề ra là “Phát huy tiềm năng và khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có, góp phần vào chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại; đáp ứng nhu cầu về nhà ở dân cư phường Quán Bàu nói riêng, của thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An nói chung; giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thu nhập cho doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước”.

Đồng thời, tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Lâm sản Nghệ An với vai trò chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với phân khu chức năng của quy hoạch phân khu, tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối hợp lý với hệ thống hạ tầng của khu vực. "Yêu cầu thiết kế, xây dựng các công trình, nhà ở đảm bảo kiến trúc cảnh quan hiện đại, đồng bộ trước khi chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp theo quy định pháp luật về kinh doanh Bất động sản (không được phân lô bán nền)” - UBND tỉnh nhấn mạnh tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND.

Công trình xây dựng trên đất thực hiện Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang nhìn từ đường Namjangju Dasan. Ảnh: Hà Giang

Đến ngày 6/11/2018, bằng Quyết định số 4931/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Theo quyết định này, dự án có tổng diện tích lên đến 21.405,22m2, được phân thành 2 khu (khu số 1 có diện tích 18.096,60m2; khu số 2 có diện tích 3.308,62m2); phía Bắc giáp đường Namjangju Dasan rộng 18m và khu dân cư; phía Nam giáp đất Công ty CP Thực phẩm và Công ty 473; phía Đông và phía Tây giáp dân cư khối 5, phường Quán Bàu.

Hoạt động xây dựng tại công trình thực hiện trên đất Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang. Ảnh: Hà Giang

Về tính chất chức năng, dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang "là khu nhà ở được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đảm bảo điều kiện sống và sinh hoạt tốt nhất cho dân cư sinh sống tại khu vực”; trong đó, đất xây dựng nhà ở được xác định gồm 100 lô, diện tích 13.131,86m2 (tỷ lệ 61,35%); đất giao thông có diện tích 7.147,05m2 (tỷ lệ 33,39%); đất cây xanh, thể dục thể thao có diện tích 707,03m2 (tỷ lệ 3,3%); đất xây dựng mương thoạt nước có diện tích 419,28m2 (tỷ lệ 1,96%).

Như vậy, từ xác minh ban đầu có thể nhận định, công dân phường Quán Bàu phản ánh “tại dự án khu nhà ở - biệt thự liền kề bên đường Namjangju Dasan, phường Quán Bàu có xây dựng công trình nhà xưởng có dấu hiệu vi phạm” là có cơ sở.

Phường vào cuộc

Theo Chủ tịch UBND phường Quán Bàu Trần Hoàng Tuấn, sự việc này đã được phường phát hiện, kiểm tra theo thẩm quyền.

Ông Trần Hoàng Tuấn trao đổi: “Giữa tháng 1/2025, phường phát hiện trên khu đất thực hiện Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang có hoạt động xây dựng công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo chức năng, thẩm quyền được giao, UBND phường đã kiểm tra, sau đó, đã có báo cáo gửi lên cấp trên…”.

Lối vào công trình đang xây dựng trên đất thực hiện Dự án Khu nhà ở - biệt thự liền kề Lam Giang. Ảnh: Hà Giang

Theo đó, vào ngày 17/1/2025, UBND phường Quán Bàu có Văn bản số 98/UBND-ĐT về việc “thực hiện kiểm tra công tác quản lý xây dựng trên địa bàn phường Quán Bàu” gửi Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh.

Văn bản số 98/UBND-ĐT có nội dung: “Qua kiểm tra công tác về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn ngày 16/1/2025, UBND phường Quán Bàu phát hiện và lập biên bản hiện trạng tại khu đất địa chỉ ngõ 63 đường Nguyễn Cảnh Hoan – Công ty cổ phần Lâm sản Nghệ An đang tổ chức thi công xây dựng. Hiện trạng công trình đã xây dựng 1 nhà khung thép và 1 nhà xây gạch cột bê tông cốt thép.

Căn cứ theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 5/3/2021. UBND phường Quán Bàu đề nghị Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường kiểm tra, để đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định”.

Theo Chủ tịch UBND phường Quán Bàu Trần Hoàng Tuấn, sau khi tiếp nhận Văn bản số 98/UBND-ĐT, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đã tổ chức kiểm tra, và đã có báo cáo gửi UBND TP. Vinh.

Tìm hiểu thêm, cũng trên địa bàn phường Quán Bàu, có vụ việc xây dựng một số hạng mục công trình thể dục thể thao trên đất cây xanh, thể dục thể thao công cộng thuộc dự án Khu dân cư Golden City 10 (địa bàn khối 1) để kinh doanh. Từ công tác kiểm tra trật tự xây dựng, UBND phường Quán Bàu đã phát hiện và xác định có dấu hiệu vi phạm quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích.

Công trình xây dựng trên đất cây xanh, thể dục thể thao công cộng trong dự án Golden city 10, địa bàn khối 1, phường Quán Bàu. Ảnh: Hà Giang

Vì vậy, ngày 26/11/2024, UBND phường Quán Bàu đã có văn bản đề nghị Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh tổ chức kiểm tra theo quy định.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục nắm bắt, thông tin đến bạn đọc.