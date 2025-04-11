Xhaka gỡ hòa, Sunderland 1-1 Everton, áp sát Liverpool Everton dẫn trước nhờ Ndiaye, nhưng Sunderland bùng nổ sau giờ nghỉ: Xhaka gỡ ở giây 42 hiệp hai. Everton chỉ cầm bóng 38,3% và không có cú sút trúng đích.

Sunderland hòa 1-1 trước Everton ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, trong đó Granit Xhaka gỡ hòa ở giây 42 hiệp hai. Trước đó, Iliman Ndiaye mở tỷ số phút 15. Kết quả giúp Sunderland đứng thứ 4, xếp sau Liverpool khi có cùng 18 điểm.

Xhaka gỡ hòa cho Sunderland.

Khoảnh khắc then chốt: cú dứt điểm một chạm của Xhaka

Hiệp hai vừa trôi qua 42 giây, Enzo Le Fee sút xa khiến bóng bật ra và Xhaka ập vào dứt điểm một chạm. Bóng chạm Tarkowski đổi hướng, dội mép dưới xà và bay vào lưới Pickford, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Đây là bàn đầu tiên của Xhaka tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Diễn biến chính

Everton nhập cuộc tự tin và suýt mở tỷ số chỉ sau vài giây khi James Garner vô lê ngoài vòng cấm khiến khung thành Robin Roefs chao đảo. Phút 15, Iliman Ndiaye bứt tốc cướp bóng từ Sadiki bên phải, đi bóng vượt qua ba cầu thủ rồi cứa lòng hiểm hóc hạ Roefs, đưa đội khách dẫn 1-0.

Sau bàn thắng, Everton duy trì áp lực. Phút 22, Jack Grealish dứt điểm chìm chạm cột dọc. Chỉ ít phút sau, Thierno Barry đối mặt cơ hội vàng ở cự ly khoảng ba mét nhưng sút vọt xà. Sunderland chơi rời rạc, thiếu sáng tạo; Sadiki và Mukiele phải nhận thẻ vàng liên tiếp trong vòng hai phút. Hiệp một khép lại sau 3 phút bù giờ với lợi thế 1-0 cho Everton.

Iliman Ndiaye mở tỷ số trận đấu.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi Xhaka lập công. Từ đây, Sunderland nắm ưu thế. Phút 49, Le Fee sút xa chạm chân hậu vệ khiến Pickford vất vả cản phá. Đội chủ nhà pressing tầm cao, buộc Everton lùi sâu và bế tắc trong triển khai.

Phút 57, HLV David Moyes rút Thierno Barry để tung Beto. Chưa đầy 5 phút sau, Everton tổn thất khi người ghi bàn Ndiaye rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho McNeil. Sunderland tiếp tục tạo sóng gió: Isidor có pha đi bóng mạnh mẽ ở phút 71 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn.

Sunderland hai lần đòi penalty ở phút 64 và 73 khi bóng chạm tay Gueye và Keane, nhưng đều bị từ chối sau khi VAR can thiệp. Đội chủ nhà gia tăng sức ép, còn Everton gần như chỉ chống đỡ.

Thế trận và pressing: Sunderland lấn lướt sau giờ nghỉ

Chỉ số thể hiện rõ sự đảo chiều thế trận: Everton chỉ cầm bóng 38,3% trong hiệp hai và không có cú dứt điểm trúng đích nào. Sunderland đẩy cao tốc độ, thu hẹp khoảng trống ở trung lộ, buộc đối thủ chuyền trả hoặc phất dài. Trong bối cảnh đó, các khoảnh khắc từ Le Fee và Xhaka giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp và giữ được quỹ đạo tấn công liên tục.

Thống kê chọn lọc

Chỉ số Giá trị Tỷ số Sunderland 1-1 Everton Người ghi bàn Iliman Ndiaye 15' (Everton); Granit Xhaka giây 42 hiệp hai (Sunderland) Tình huống đáng chú ý Grealish sút chạm cột dọc 22'; Barry sút vọt xà ở cự ly khoảng 3 m Thẻ phạt Sadiki, Mukiele nhận thẻ vàng liên tiếp trong 2 phút Bù giờ hiệp một 3 phút Hiệp hai của Everton Cầm bóng 38,3%; 0 cú sút trúng đích VAR Từ chối penalty cho Sunderland ở phút 64 và 73 (bóng chạm tay Gueye, Keane)

Tác động lên BXH

Với 1 điểm, Sunderland đứng thứ 4 và áp sát Liverpool khi hai đội cùng có 18 điểm. Trong khi đó, Everton bỏ lỡ cơ hội bứt lên sau hiệp hai bị lấn át.

Ghi chú nhân sự

Ndiaye từng tỏa sáng khi tuyển Senegal thắng Mauritania 4-0 để giành vé dự World Cup 2026, và cập bến Everton từ Marseille năm 2024.